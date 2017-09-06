Костин назвал небольшим убыток ВТБ от вложений в «Открытие холдинг»

Глава ВТБ Андрей Костин оценивает убыток группы от вложений в «Открытие холдинг» как небольшой.

«Убыток небольшой», - сказал он в кулуарах Восточного экономического форума. Костин не уточнил точную сумму убытка, которую понесла группа.

ЦБ на прошлой неделе объявил о мерах по повышению финансовой устойчивости банка «Открытие» с использованием механизма Фонда консолидации банковского сектора. В периметр группы банка ЦБ включил СК «Росгосстрах», банк «Траст», Росгосстрах банк, три НПФ, компанию «Открытие брокер», а также «Точку» и Рокетбанк.

ВТБ является акционером «Открытие холдинга», головной компании группы «Открытие», с долей 9,99%. В ВТБ не раскрывали, понесет ли банк потери в связи с переходом части активов холдинга в периметр группы банка «Открытие», который отныне будет находиться под контролем ЦБ.