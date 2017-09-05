Moody's понизило рейтинг «ФК Открытие»

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочные депозитные рейтинги банка «Открытие» в национальной и иностранной валютах до B2 с Ba3, говорится в сообщении агентства. Прогноз по рейтингам – «развивающийся».

«Рейтинговое действие последовало за объявлением Банка России 29 августа о том, что он станет ключевым инвестором банка "Открытие" через Фонд консолидации банковского сектора», – отмечает Moody's.

Ранее агентство S&P также изменило прогноз по рейтингам «Открытия» на «развивающийся» вслед за мерами ЦБ.

В «Открытии» заявили, что удивлены решением агентства Moody's, в том числе на фоне перевода агентством S&P рейтингов банка из списка Credit watch negative в список Credit watch developing. «Решение Moody's не отражает значительно возросший уровень надежности банка «Открытие» после перехода под управление Банка России, который гарантирует непрерывность деятельности банка «Открытие», - сказали в банке.

ЦБ 29 августа ввел временную администрацию в банк «ФК Открытие» и объявил о планах войти в капитал кредитной организации в доле не менее 75%. При этом в периметре группы банка регулятор указал банк «Траст», несколько НПФ, а также «Росгосстрах» (хотя формальный контроль над страховщиком «Открытие» пока не оформило).