Греф прогнозирует снижение средней ставки по ипотеке до 10% к концу года

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф ожидает, что к концу 2017 г. средняя ставка по ипотеке опустится ниже 10% годовых. «В целом по рынку не готов обсуждать, думаю, что в среднем по выдачам на конец года можно будет увидеть ниже 10%», – сказал Греф в кулуарах Восточного экономического форума.

Он отметил, что для ряда клиентов Сбербанка ставки уже составляют 9,5%.

По данным Центробанка, средневзвешенная ставка по ипотечным рублевым кредитам в июне 2017 г. опустилась до 11,11%.