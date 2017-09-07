ВТБ вышел из капитала «Росгосстраха»

ВТБ продал долю в капитале «Росгосстраха». Об этом сообщил президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин на полях Восточного экономического форума. «Мы не являемся акционерами "Росгосстраха», – сказал Костин. У ВТБ было до 5% акций «Росгосстраха».

Костин не уточнил, когда именно и кому была продана доля в компании, а также с убытком она была продана или нет. «Надеюсь, что нет», – сказал он. В начале июня Костин заявлял, что ВТБ рассматривает выход из капитала «Росгосстраха».

В конце 2016 г. появилась информация о планируемом объединении группы «Росгосстрах» с холдингом «Открытие». Сообщалось, что основной владелец «Росгосстраха» Данил Хачатуров ведет переговоры о передаче «Открытию» контроля над страховой компанией «Росгосстрах, РГС-банком и НПФ РГС в обмен на миноритарную долю в «Открытии».

Однако 1 июня 2017 г. первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев (ВТБ является также акционером «Открытия») сообщил, что структура сделки, скорее всего, будет изменена, не уточнив деталей.