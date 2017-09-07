Курс доллара упал ниже 57 рублей

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 57 руб. впервые с 14 июня на фоне растущей нефти и сохраняющегося спроса мировых инвесторов на рисковые активы.

Курс доллара составил 56,97 руб./$1 в 13.39 мск, что на 38 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 68,25 руб., снизившись на 17 коп. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и 0,45 евро) опустилась на 28,5 коп. до 62,05 руб.

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», рост валютного курса рубля к доллару и евро в первой половине дня 7 сентября связан, прежде всего, с продолжающимся ростом мировых цен на нефть. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2017 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 0,54% до $54,49 за баррель.

Кроме того, поддержку нацвалюте оказывает сохраняющийся спрос мировых инвесторов на рисковые активы в условиях локального снижения геополитических рисков вокруг Северной Кореи.