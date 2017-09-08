Минфин выступает за единый подход к выплатам дивидендов для госбанков

Минфин выступает за единые подходы к дивидендной политике госбанков, включая Сбербанк, но с учетом уровня достаточности капитала каждой кредитной организации, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

«Действительно, мы обсуждаем этот вопрос с Центральным банком как основным акционером Сбербанка. Здесь важно соблюдение нескольких условий с тем, чтобы дивиденды не приводили к риску невыполнения норматива достаточности капитала. Это касается не только Сбербанка, но и других банков с государственным участием. У нас ВТБ, предположим, платит 50% дивидендов, мы полагаем и обсуждаем сейчас возможность использования такого же подхода к банкам с госучастием. Переговоры с ЦБ находятся в процессе, и я уверен, что в ближайшее время мы найдем решение по этому вопросу», - сказал министр.

Минэкономразвития предлагает увязать дивидендные выплаты госбанков с их уровнем достаточности капитала. В некоторых случаях с банков можно взять и больше 50%, если у них избыточный капитал, который они не направляют на новое кредитование, говорил ранее министр экономического развития Максим Орешкин.

«Мы поддерживаем позицию о едином подходе к выплате дивидендов с учетом особенностей банковского сектора, то есть необходимости выполнения норматива Н1. После анализа последствий для каждого из банков в части выполнения этого норматива с учетом всех рисков будут уже определяться конкретные предложения по уровню дивидендов по ключевым банкам с госучастием», - сказал Силуанов, комментируя предложение Минэкономразвития.

Отвечая на вопрос, является ли Сбербанк (основным акционером которого выступает ЦБ РФ) в понимании Минфина банком с госучастием, он сказал: «Центральный банк является частью государства».

«Все банки, где есть прямое или косвенное участие государства», - сказал министр, уточняя круг банков, на которые могут быть распространены единые подходы к выплате дивидендов.