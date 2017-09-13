Цена нефти Brent превысила $55 за баррель впервые с 19 апреля

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2017 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 1,36% и составила $55,01 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась на уровне в $55 за баррель 19 апреля 2017 г., отмечает ТАСС.

При этом котировки валют на Московской бирже слабо отреагировали на повышение цен на нефть. Так, курс доллара в ходе торговой сессии на Московской бирже по состоянию на 18:30 мск прибавил 0,17%, до 57,81 руб., евро опустился на 0,35%, до 68,77 руб.

Как стало известно из отчета министерства энергетики США, запасы бензина в стране на минувшей неделе рухнули на 8,43 млн баррелей. Падение показателя стало рекордным как минимум с 1990 г., то есть за все время подсчета, сообщает «Интерфакс».

Запасы нефти выросли на 5,89 млн баррелей, что оказалось меньше ожидавшегося экспертами роста на 10,1 млн баррелей.