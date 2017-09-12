Brent подешевела до $53,71 за баррель

Цены на нефть незначительно снижаются после подъема по итогам предыдущей сессии, трейдеры оценивают последствия урагана «Ирма» для спроса на энергоносители в США.

Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent к 8.36 мск упали на 0,22% до $53,71 за баррель, WTI подешевела на 0,19% до $47,98 за баррель.

«При драматической ситуации, которой являются ураганы, волатильность цен на нефть может быть высокой», – цитирует MarketWatch аналитика по сырьевому сектору BNP Paribas Гарри Чилингаряна.

По оценкам экспертов Goldman Sachs, негативные последствия урагана "Ирма" для спроса на нефть в США будут более слабыми по сравнению с эффектом "Харви", обрушившегося на побережье Техаса 25 августа.