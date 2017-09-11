Как американские компании борются с последствиями урагана «Харви»

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Пока интересы работодателей и работников совпадают: и те и другие хотят восстановить порядок и вернуться к работе Matt Rourke / AP

Ураган «Харви», повредивший или разрушивший более 300 000 домов на юго-востоке Техаса, внес невиданную ранее сумятицу в жизнь сотрудников разных компаний. Сейчас руководители этих компаний пытаются помочь сотрудникам, чтобы те могли позаботиться о своих семьях и пострадавшем имуществе. Так, химическая компания Covestro открыла для своих сотрудников пункты, где они получают топливо, тенты, дезинфицирующие средства и другие предметы первой необходимости. Другая компания, Occidental Petroleum, размещает потерявших жилье сотрудников в отелях, предоставляет им беспроцентные займы и гранты в $5000 на ремонт. А в городе Бомонте, который из-за урагана остался без водоснабжения, ExxonMobil вертолетами доставляла своим сотрудникам и их семьям воду.

«Это не столь большая плата за произошедшее», – считает Джерри Макклири, директор Covestro в Северной Америке. Компании пришлось остановить свой крупнейший американский завод в Бэйтауне, после того как «Харви» вывел из строя многих местных поставщиков, а сотрудники лишились возможности добраться до работы. «Завод не может работать без людей», – говорит Макклири.

Большие расходы

Пока интересы работодателей и работников совпадают: и те и другие хотят восстановить порядок и вернуться к работе. Но в долгосрочной перспективе их интересы могут разойтись, особенно если издержки компаний будут слишком высоки. Помощь пострадавшим от урагана сотрудникам, вероятно, станет одной из крупнейших статей расходов для компаний, которые стремятся как можно скорее вернуться к работе. По оценкам многих корпораций, НПЗ и другие предприятия могут снова заработать на полную мощность уже через несколько недель. Людям же понадобится гораздо больше времени.

Неофициальный опрос, проведенный местной торговой палатой Greater Houston Partnership, показал: от урагана «Харви» серьезно пострадали дома 10–11% сотрудников компаний. «Это очень высокий показатель. Наладить работу офисов будет действительно тяжело», – полагает генеральный директор Greater Houston Partnership Боб Харви. Некоторые компании, офисы которых расположены в наиболее пострадавших от наводнения зонах, например ConocoPhillips, предпочли пока не открывать их.

Своих не бросают

Covestro считает, что от наводнения пострадали 15% более чем из 1000 сотрудников компании, которые живут в Хьюстоне и окрестностях. Компания предложила работникам оценить необходимую помощь по шкале из трех уровней: уровень 1 – дому нанесен незначительный ущерб, на восстановление потребуется менее месяца; уровень 2 – восстановление займет до трех месяцев, требуется временное жилье; уровень 3 – дом уничтожен или серьезно пострадал, восстановление займет до полугода, нужно временное жилье. Более 60 примерно из 150 пострадавших сотрудников выбрали уровни 2 или 3.

В прошлую среду группа сотрудников Covestro закончила расчистку дома одного из их коллег – Джейвана Уильямсона. Вода в доме поднималась до полутора метров, накрыла машину в гараже, уничтожила почти все вещи. Помимо помощи в расчистке дома Covestro еще одолжила Уильямсону автомобиль и на три месяца предоставила его семье меблированную квартиру.

Стресс для родителей Компания BP, у которой в Хьюстоне 5000 сотрудников, закрыла свой кампус после затопления главного здания. Президент BP America Джон Минге вспоминает, как бродил по затопленному кампусу по пояс в воде и думал о том, что компания лишилась не только офисного оборудования, но и корпоративного детского сада, куда каждый день приходили около 300 детей. «Это будет стрессом для работающих родителей, нам придется как-то проработать этот вопрос», – говорит он.

Не бросила в беде своих сотрудников во время урагана и генеральный директор Occidental Petroleum Вики Холлуб. Когда «Харви» обрушился на окрестности Хьюстона, она с помощью корпоративного приложения отслеживала местонахождение каждого из 3000 сотрудников, кто мог оказаться на пути урагана. Она и другие топ-менеджеры лично звонили и писали сообщения сотрудникам. Все сотрудники остались живы, но примерно 400 человек покинули свои дома, а около половины из них понесли серьезный ущерб. «Если сотрудники оказались в трудных обстоятельствах, они действительно не могут выполнять свою работу хорошо. И мы не должны ждать этого от них», – говорит Холлуб.

Возвращение на работу

Вице-президент ExxonMobil Стив Харт ежедневно руководил по селекторной связи восстановлением работы объектов корпорации, оказавшихся в зоне наводнения. Он говорит, что только задним числом осознал, что многие из участников этих селекторных совещаний и восстановительных работ параллельно пытались справиться с разрушениями в собственных домах. Так, Рено Кастильо был занят остановкой производства на заводе Exxon в Бэйтауне, когда ураган уже приближался. После наводнения он и многие его коллеги в течение нескольких дней не могли выбраться с завода и попасть домой. Дом Кастильо затопило, но компания прислала бригаду рабочих для расчистки, и на прошлой неделе жилье было уже готово к ремонту.

Люди возвращаются на работу, но им предстоят месяцы переговоров со страховыми компаниями, строительными и ремонтными фирмами, говорит Курт Росс из рекрутинговой и консалтинговой фирмы Russell Reynolds Associates. По его оценкам, пострадавшие сотрудники смогут вновь работать в полную силу только через полгода. Отсутствие сотрудников на рабочем месте негативно влияет на производительность труда, но, возможно, стоит больше беспокоиться, когда физически работник присутствует в офисе, но мысли его заняты собственными проблемами, предупреждает экономист из Техаса Рэй Перриман.

Перевела Надежда Беличенко