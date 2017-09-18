Бывший гендиректор «Связного» Давыдович назначен председателем правления Бинбанка

Бывший гедиректор ритейлера «Связной» и одноименного банка Евгений Давыдович назначен председателем правления Бинбанка, говорится в сообщении кредитной организации.

Кандидатуру Давыдовича согласовал Банк России, его назначение на должность председателя правления Бинбанка состоялось, указано в сообщении.

В августе стало известно, что Давыдович, который возглавлял бизнес «Связного» с начала 2016 г., покидает компанию и переходит в Бинбанк.