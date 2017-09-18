ВЦИОМ выяснил, сколько россиян хранят сбережения в банках

Лишь четверть россиян (26%) заявили о наличии определенных сумм, хранящихся в банковских учреждениях. В 2013 г. об этом сообщали 28% россиян, выяснил ВЦИОМ. У большинства же (73% и 71% был в 2013 г.) вкладов нет.

Более трети держателей счетов (39% в 2017 г. и 38% было в 2013 г.) высказывают опасения в связи с потерей вклада. 60% опрошенных по данному поводу не переживают (57% было в 2013 г.), показал всероссийский телефонный опрос, проведенный 29–30 августа среди 1200 респондентов.

Среди россиян в целом потерю вкладов и сбережений, банковский кризис считают вполне вероятным 29% (против 50% в 2013 г.), еще критичнее оценивают ситуацию 15% граждан – по их мнению, он почти наверняка случится или уже идет. 36% опрошенных оценивают подобное развитие событий как маловероятное, 4% – как практически невозможное.

Новости об отзывах лицензий у ряда банков дошли до большинства россиян (67%), однако более детально за ситуацией следили лишь 14% (заметно выше эта доля среди держателей банковских вкладов – 25%), отмечает ВЦИОМ.