Индексации пенсий работающих пенсионеров в 2018 году не будет

В 2018 г. пенсии работающих пенсионеров индексироваться не будут, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания Российской трехсторонней комиссии.

Он уточнил, что «по работающим пенсионерам у нас предусматривается сохранение того режима, который действовал в текущем году».

Председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук, в свою очередь, возразил, что, таким образом, у россиян пропадает мотивация платить взносы с зарплат.

«По работающим пенсионерам у нас предусмотрен и сейчас есть рост реальных зарплат большими темпами, чем рост инфляции. Это продолжится и в следующем году. И пенсионеры, которые работают, у них есть возможность иметь больше средств и доходов. Прирост будет выше инфляции, - ответил министр. - Такой порядок предусмотрен, и мы считаем, что он не ухудшает положение работающих пенсионеров. Это же их выбор».

На это Мохначук заметил, что работать на пенсии - «это не их выбор, а нужда». «Попробуйте выжить на 6200. Это нужда. И за 7000. Нужда заставляет делать выбор», - сказал он.

«Не могу согласиться. Каждый пенсионер принимает решение - работать, вести активный образ жизни или уйти на пенсию», - ответил Силуанов.