Индексация пенсий составит 3,7% с 1 января 2018 года

Правительство одобрило индексацию пенсий с 1 января 2018 г. на 3,7%, сообщил министр труда Максим Топилин на брифинге по итогам заседания правительства.

Он добавил, что ранее пенсии индексировались с 1 февраля, но было принято решение сделать индексацию в 2018 г. с 1 января.

Несмотря на то что прогноз по инфляции понижен на 2017 г. до 3,2%, правительство приняло решение «проиндексировать пенсии на 3,7% с 1 января следующего года, а не с 1 февраля, чтобы обеспечить более значимый рост реальных пенсий в следующем году», заявил Топилин.

Индексация различных выплат льготным категориям запланирована с 1 февраля на уровень фактической инфляции, а индексация социальных пенсий - с 1 апреля на 4,1%, уточнил он.

Он сообщил, что этот законопроект будет внесен в Госдуму вместе с проектом закона о бюджете и бюджете Пенсионного фонда.

Рост пенсий неработающих пенсионеров составит 11% за период с 2018 по 2020 г., уточнил руководитель Пенсионного фонда Антон Дроздов. Он также добавил, что сокращается зависимость фонда от бюджета в объеме от 150 до 200 млрд руб.