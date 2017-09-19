В Швейцарии нашли женщин, спустивших в канализацию 100 000 евро

В Швейцарии нашли двух женщин, которые спустили в канализацию отделения банка UBC и двух кафе 100 000 евро. Две испански уничтожили купюры по 500 евро. Деньги были мелко порезаны и спущены в унитазы нескольких ресторанов Женевы. Об этом рассказал пресс-секретарь прокуратуры кантона Женева Винсент Деруан. По его словам, если деньги были получены ими честным путем, то наказания они не понесут.

«Общая сумма составила приблизительно 100 000 евро. Расследование продолжается. На сегодняшний день известно, что две женщины, испанки по национальности, выбрасывали деньги в туалеты. Прокурор также выясняет происхождение денег», — сказал Деруан.

Дело было возбуждено почти сразу же после обнаружения денег и обращения представителей UBS. Сам банк, а также владельцы пострадавших кафе были вынуждены выплатить несколько тысяч франков за прочистку канализации. Однако их затраты были частично компенсированы — адвокат испанок связался с ними и предложил оплатить работы.

«Если деньги принадлежат этим персонам, то расследование закончится, потому что нет состава преступления, а спор по поводу порчи частной собственности был урегулирован полюбовно. Если же деньги связаны с нелегальной деятельностью, то это уже другое дело. На данный момент женщины не являются виновными. Однако их адвокат уже был выслушан полицией», — пояснил Деруан.