Рекомендации по акциям: «ВТБ капитал» и Deutsche Bank переоценили металлургов

«ВТБ капитал» провел переоценку компаний металлургического сектора:

- понизил рекомендацию по GDR «Северстали» с «покупать» до «держать», а прогнозную стоимость – с $18 до $15,5;

- повысил прогнозную стоимость акций Evraz с 3,4 до 4 британских фунтов, рекомендация «покупать» не изменилась.

Deutsche Bank повысил прогнозную стоимость UC Rusal с 3,38 до 4,3 гонконгского доллара, сохранив рекомендацию «продавать».

JPMorgan понизил прогнозную стоимость GDR «Ленты» с $8,8 до $7,6, рекомендация «покупать» не изменилась.

JPMorgan повысил прогнозную стоимость GDR «Тинькофф банка» с $14,1 до $19, рекомендация «покупать» не изменилась.