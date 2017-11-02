ЦБ назвал дыру в капитале попавшего под санкции США банка

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Кадыров предложил похоронить Ленина

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что, по его мнению, Владимира Ленина давно пора похоронить, это было бы «разумно и человечно», а также верно с исторической точки зрения. Он написал это 2 ноября в Telegram, но оговорил, что решать этот вопрос должен президент Владимир Путин.

По мнению Кадырова, неправильно, что «в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком», над телом трудится целый научно-исследовательский институт, а у мавзолея круглосуточно дежурит охрана.

Решения о захоронении не должны быть выборочными, добавил глава Чечни. По его мнению, пора также похоронить имама Шамиля Хаджи-Мурата, голова которого хранится в одном из петербургских музеев.

Свое заявление Кадыров начал со слов, что эту важную и давно обсуждаемую тему подняла 1 ноября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ранее о необходимости похоронить тело Ленина заявила Ксения Собчак, которая решила выдвинуться на президентские выборы и уже начала предвборную кампанию. Против захоронения Ленина выступает КПРФ.

Собчак заявила, что Россия проваливается в Средневековье «в том числе потому, что в XXI веке на главной площади страны лежит труп человека, независимо от того, какие у него были политические воззрения». Лидер компартии Геннадий Зюганов назвал ее инициативу хамством и безобразием, обвинил телеведущую в том, что она пиарится «на фоне своих безобразных заявлений», и задался вопросом - «кто заказал пиар этих заявлений в государственных СМИ?».

Матвиенко же заявила, что похоронить Ленина будет возможно, когда в обществе будет достигнут консенсус по этому вопросу. Однажды это произойдет, считает она. Сейчас же, по ее мнению, не следует решать этот вопрос, не считаясь с мнением тех, для кого фигура Ленина, как и мавзолей на Красной площади, означают многое. «Эти люди вправе рассчитывать на уважительное отношение к своим убеждениям, идеалам, которые они пронесли через всю свою жизнь. Еще один очаг противостояния стране не нужен», — заявила спикер.

Для работы по сохранению тела Ленина в 1939 г. при Минздраве СССР была создана научно-исследовательская лаборатория. Рецепт бальзамирующей жидкости, в которую останки погружают раз в полтора года, разработали академики Владимир Воробьев и Борис Збарский. В 1992 г. лабораторию при Мавзолее ввели в состав Всесоюзного института лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР). С тех пор она называется Научно-исследовательский и учебно-методический центр биомедицинских технологий.