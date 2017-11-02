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Финансы
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ЦБ назвал дыру в капитале попавшего под санкции США банка

Ведомости
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Дыра в капитале московского Темпбанка, лишившегося лицензии 2 октября, составила 11,3 млрд руб., следует из материалов Центробанка. До отзыва лицензии отрицательный капитал оценивался в 5,7 млрд руб. В результате проверки временной администрацией выяснилось, что активы банка составляют 2,29 млрд руб. При этом обязательства кредитной организации достигают почти 13,59 млрд руб.

27 марта 2017 г. Тембпанк приостановил выдачу и пополнение вкладов физических лиц, а также операции по расчетным счетам. 4 апреля стало известно, что ЦБ начал в нем проверку. 5 апреля в Темпбанке была введена временная администрация. По величине активов на 1 сентября банк занимал 174-е место в банковской системе России.

В мае 2014 г. минфин США включил в Specially Designated Nationals List Темпбанк, а также его предправления Михаила Гаглоева. В отличие от других российских банков Темпбанк и его руководители попали не под «украинские», а под «сирийские» санкции — за оказание поддержки Башару Асаду.

Финансы
Новости

Курс биткойна установил новый исторический максимум

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Курс биткойна, самой популярной в мире криптовалюты, впервые превысил $7000. Как сообщает агентство Bloomberg, на торгах в четверг биткойн подорожал на 7,1% - до $7045,46.

Росту способствует новость о том, что крупнейший в мире биржевой оператор, чикагская CME Group, хочет создать фьючерсы на биткойн. Запустить торги планируется до конца года. Если это одобрят регуляторы, криптовалюта фактически будет признана традиционным инструментом на финансовых рынках. Это привлечет новых покупателей, отмечает Bloomberg.

В среду на фоне новости о намерении CME Group курс биткойна впервые преодолел отметку $6500. Всего с начала 2017 г. стоимость валюты увеличилась на 640%. Капитализация биткойна превысила $100 млрд.

Политика
Новости

Кадыров предложил похоронить Ленина

Ведомости
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что, по его мнению, Владимира Ленина давно пора похоронить, это было бы «разумно и человечно», а также верно с исторической точки зрения. Он написал это 2 ноября в Telegram, но оговорил, что решать этот вопрос должен президент Владимир Путин.

По мнению Кадырова, неправильно, что «в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком», над телом трудится целый научно-исследовательский институт, а у мавзолея круглосуточно дежурит охрана.

Решения о захоронении не должны быть выборочными, добавил глава Чечни. По его мнению, пора также похоронить имама Шамиля Хаджи-Мурата, голова которого хранится в одном из петербургских музеев.

Свое заявление Кадыров начал со слов, что эту важную и давно обсуждаемую тему подняла 1 ноября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ранее о необходимости похоронить тело Ленина заявила Ксения Собчак, которая решила выдвинуться на президентские выборы и уже начала предвборную кампанию. Против захоронения Ленина выступает КПРФ.

Собчак заявила, что Россия проваливается в Средневековье «в том числе потому, что в XXI веке на главной площади страны лежит труп человека, независимо от того, какие у него были политические воззрения». Лидер компартии Геннадий Зюганов назвал ее инициативу хамством и безобразием, обвинил телеведущую в том, что она пиарится «на фоне своих безобразных заявлений», и задался вопросом - «кто заказал пиар этих заявлений в государственных СМИ?».

Матвиенко же заявила, что похоронить Ленина будет возможно, когда в обществе будет достигнут консенсус по этому вопросу. Однажды это произойдет, считает она. Сейчас же, по ее мнению, не следует решать этот вопрос, не считаясь с мнением тех, для кого фигура Ленина, как и мавзолей на Красной площади, означают многое. «Эти люди вправе рассчитывать на уважительное отношение к своим убеждениям, идеалам, которые они пронесли через всю свою жизнь. Еще один очаг противостояния стране не нужен», — заявила спикер.

Для работы по сохранению тела Ленина в 1939 г. при Минздраве СССР была создана научно-исследовательская лаборатория. Рецепт бальзамирующей жидкости, в которую останки погружают раз в полтора года, разработали академики Владимир Воробьев и Борис Збарский. В 1992 г. лабораторию при Мавзолее ввели в состав Всесоюзного института лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР). С тех пор она называется Научно-исследовательский и учебно-методический центр биомедицинских технологий.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Басманный суд арестовал обвиняемого в растрате руководителя Айманибанка

Интерфакс/Ведомости
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Басманный суд арестовал до 6 декабря бывшего предправления Айманибанка Игоря Волчихина. Это «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева. Волчихину предъявили обвинение в растрате в особо крупных размерах. Если суд признает его виновным, ему грозит до 10 лет заключения.

По данным «Коммерсанта», Волчихина обвиняют в выдаче заведомо невозвратного кредита на 124 млн руб. ООО «Викимарт», которое занимается интернет-торговлей. Кредит ритейлер получил в июне 2016 г., за несколько месяцев до отзыва у Айманибанка лицензии, и перестал его обслуживать после краха банка, пишет газета. Свою вину Волчихин отрицает, отмечая, что Wikimart пока не ликвидирован.

ЦБ отозвал лицензию у Айманибанка 5 октября 2016 г. В феврале 2017 г. регулятор оценил дыру в банке в 14,43 млрд руб. В апреле 2017 г. Агентство по страхованию вкладов сообщило, что выявило в Айманибанке недостачу имущества на 9,38 млрд руб.

Выбор редактора
Политика
Новости

Бастрыкин отстранил трех следователей от работы из-за критики и жалоб потерпевших

Ведомости
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Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин отстранил от работы трех следователей после многочисленных публичных обращений потерпевших по одному уголовному делу и жалоб жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Об этом сообщила представитель СКР Светлана Петренко. От исполнения служебных обязанностей отстранили руководителя четвертого следственного управления в Екатеринбурге ГСУ СКР Руслана Ибиева, его заместителя Дмитрия Корешникова и руководителя управления СКР по ХМАО - Югре Анвара Ахмедзянова.

Жалобы на следствие поступали в связи с расследованием дела о ДТП со школьном автобусом 4 декабря 2016 г. Тогда при столкновении автобуса с двумя грузовиками погибли 12 человек. Следствие установило всех причастных к случившемуся, дело уже рассматривается по существу в суде, СК продолжает расследование, отметила Петренко. По ее словам, жители ХМАО требовали объективного расследования и привлечения к уголовной ответственности всех виновных. «К сожалению, это не единственное в регионе вызвавшее резонанс уголовное дело, расследование которого подвергается критике», - отметила она и добавила, что СМИ сейчас обсуждают расследование ДТП, в котором сотрудник ГИБДД сбил 15-летнего подростка.

Бастрыкин отстранил следователей, в чьем производстве находились эти уголовные дела, до завершения служебных проверок в их отношении.

ДТП с автобусом с детьми в ХМАО

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Суд отказал бизнесмену в рассмотрении иска к «Системе» на 190 млрд рублей

Интерфакс / Ведомости
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Тверской районный арбитражный суд Москвы отказал бизнесмену Евгению Графееву в рассмотрении иска к АФК «Система» на 190 млрд руб., сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда. Предприниматель намерен отстаивать свои требования в судах высших инстанций. «Я готов дойти до Верховного и Конституционного суда, если не смогу найти понимание в нижестоящих судах», — заявил Графеев.

В конце октября Графеев подал иск к АФК «Система» и ее дочерней структуре «Система-инвест» о взыскании полученных в 2009-2013 гг. дивидендов «Башнефти» на сумму 190 млрд руб.

Это была вторая попытка предпринимателя подать иск к «Системе». Впервые он обратился в суд в начале октября, потребовав взыскать с компаний 133 млрд руб. Московский арбитражный суд отказал в рассмотрении иска в силу отсутствия у истца статуса экономического субъекта в данном споре.

Ранее Графеев подавал иски к другой компании — сотовому оператору ПАО «Мобильные телесистемы». Он пытался оспорить сделку с МТС по продаже оператору в 2001 г. акций ОАО «Мобильные системы связи» (Омск, МСС) и получил отказ во всех судебных инстанциях.

Политика
Новости

Правительство передумало переносить авиасалон МАКС из Жуковского

Ведомости
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В 2019 г. Международный авиакосмический салон МАКС пройдет в подмосковном Жуковском. Это следует из распоряжения правительства о перечне международных выставок продукции военного назначения, которые пройдут в России в 2018-2019 гг. Ранее обсуждалась возможность перевода авиашоу в Кубинку.

В феврале 2016 г. ТАСС со ссылкой на источник в авиаотрасли сообщил, что уже в 2017 г. МАКС могут провести в Кубинке, а аэродром «Раменское» в Жуковском будет заниматься нормами гражданской авиации и экспериментальной авиацией. Тогда организатор авиасалона 2017 г. эту информацию опроверг.

В сентябре 2016 г. о будущем переносе МАКСа в Кубинку, точнее - на площадку Минобороны в парк «Патриот», заявил замминистра обороны Юрий Борисов. Он обещал, что министерство будет просить, чтобы авиашоу прошло в Кубинке уже в 2019 г. Менеджер одного из входящих в ОАК предприятий тогда сказал «Ведомостям», что инфраструктура в Кубинке для МАКСа не подходит, поэтому перевод приведет к коллапсу авиасалона, возможному уходу участников из западных стран, а российских экспонентов придется загонять в Кубинку в приказном порядке.

В июле 2017 г. руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов допустил, что нынешний МАКС, вероятно, проходит в Жуковском в последний раз, поскольку в Кубинке «создан большой выставочный комплекс» и есть вся необходимая инфраструктура для показа техники, проведения испытаний и стрельб во время выставок вооружений.

Что нового авиапром сделал с предыдущего МАКСа

Выбор редактора
Политика
Новости

Суд вернул под арест бывшего руководителя «Дальспецстроя»

Ведомости
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Дальневосточный окружной военный суд перевел под стражу из-под домашнего ареста двух фигурантов дела о хищении более 5 млрд руб. при строительстве космодрома Восточный. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда, мера пресечения изменена бывшему руководителю «Дальспецстроя» Юрию Хризману и главному бухгалтеру предприятия Владимиру Ашихмину. Адвокат Ашихмина Алексей Слепцов рассказал, что одной из причин возвращения фигурантов под арест были названы угрозы в адрес одного из экспертов, который допрашивался по делу. По словам защитника, сообщалось, что угроза исходила от Хризмана.

По делу о многомиллиардных хищениях проходят четверо подсудимых. Кроме Хризмана и Ашихмина это экс-спикер законодательной думы Хабаровского края Виктор Чудов и сын Юрия Хризмана Михаил. Их судят в закрытом режиме. Потерпевшими по делу признаны ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России и госкорпорация «Роскосмос». Обоих Хризманов и Чудова обвиняют в растрате организованной группой в особо крупном размере (ч. 4. ст. 160 УК РФ). Следователи полагают, что в 2006-2009 гг. они похитили около 106 млн руб., принадлежащих «Дальспецстрою». Это дело возбудили в конце октября 2014 г. на основании материалов Счетной палаты.

Ашихмина и Хризмана-старшего также обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов космодрома Восточный в Амурской области с ущербом в размере 5,2 млрд руб. По версии следствия, в 2011-2013 гг. они из 22,6 млрд руб. авансов по 11 госконтрактам о строительстве объектов космодрома 5,16 млрд руб. израсходовали незаконно. Эти средства пошли на гашение кредитных обязательств в ГУП «ГУСС "Дальспецстрой", что привело к существенному нарушению охраняемых законом интересов государства, полагает следствие. Из-за действий обвиняемых строительство объектов "Восточного" в 2011-2013 гг. существенно отстало от графика.

Юрий Хризман уволился с поста руководителя "Дальспецстроя" по собственному желанию в конце 2013 г. Он был арестован в конце октября 2014 г. В феврале 2016 г. Мосгорсуд перевел его и Ашихмина под домашний арест. Суд над ними начался в мае 2016 г.

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Технологии
Новости

Чемезов назвал сумму контракта с Турцией на поставку С-400

ТАСС / Ведомости
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Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал сумму контракта с Турцией на поставку зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». «Стоимость сделки по С-400 с Турцией составила более $2 млрд», — сказал он агентству ТАСС.

Контракт на поставку Турции систем противовоздушной обороны С-400 был подписан в сентябре. Детали сделки не раскрывались. Сообщалось, что турецкая сторона уже частично оплатила С-400.

С-400 «Триумф» — зенитно-ракетная система и система противоракетной обороны большой дальности. Максимальная дальность поражения — 250 км. Максимальная высота поражения — 27 км. Заказчики — Россия, Китай, Турция.

Бизнес
Новости

«Инвитро» после обвинений в вывозе биоматериалов получила награду правительства

Ведомости
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ООО «Независимая лаборатория «Инвитро», которую недавно депутат Госдумы Геннадий Онищенко обвинил в вывозе биоматериалов россиян за рубеж, получила премию российского правительства 2017 г. в области качества. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление 1 ноября. «Инвитро» наградили за оказание качественных медицинских услуг.

Лауреатов премии определяет Минпромторг. В правительстве считают присуждение этих наград «эффективным инструментом государственного стимулирования организаций», которые стремятся улучшить качество своей продукции и услуг, важным фактором в работе по созданию конкурентоспособной экономики и повышению качества жизни россиян.

Всего премию получили 10 организаций. Среди них Ставропольский государственный аграрный университет, петербургский производитель лекарств и косметики «Вертекс», Саратовский НПЗ, производитель подсолнечных масел и майонеза ОАО «Эфирное», московский проектировщик оборудования нефтяной и нефтехимической промышленности «Гипрогазоочистка», Владимирский хлебокомбинат, «ТаграС-Энергосервис», касимовский производитель индустриального шоколада и кондитерских изделий фирма «Инфорум-пром», новгородский «Медовый дом».

Проблему сбора биоматериалов россиян иностранцами 30 октября поднял президент Владимир Путин. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков затем объяснил, что сведения об этом Путин получил от спецслужб. 31 октября бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире телеканала «Россия 1» привел «Инвитро» в качестве примера компании, вывозящей за рубеж биоматериал россиян. Он заявил, что такая работа означает, что США не прекратили свою наступательную военную программу. Онищенко также призвал взять под контроль деятельность иностранных лабораторий, которые собирают биоматериалы в России для изучения.

«Инвитро» на это заявила, что биоматериалы россиян не поставляются за границу, а утилизируются на территории России.

Выбор редактора
Политика
Новости

ФСБ расследует как диверсию аварии на газопроводе в Крыму

ТАСС/Ведомости
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Управление ФСБ по Крыму возбудило три уголовных дела по статье «диверсия» в связи с недавними авариями на полуострове. Это ТАСС сообщили в пресс-службе управления.

С вечера 31 октября на юге Крыма произошли два прорыва газопровода. Без газоснабжения оказались несколько поселков Южного берега Крыма и детский лагерь «Артек». В том же районе также и обрушилась опора ЛЭП. После этого в регионе повысили меры безопасности. В частности, усилили охрану аэропорта «Симферополь» и Керченской переправы.

О том, что в качестве одной из версий рассматривается диверсия, ранее заявил Национальный антитеррористический комитет. Телеканал «Крым 24» сообщал, что очевидцы слышали хлопок в районе газораспределительной станции. Компания «Крымгазсети» при обследовании аварийных газопроводов обнаружила сквозные механические повреждения. Как сообщала руководитель пресс-центра компании Юлия Максименко, поврежденные участки трубы вырезали и передали следствию.

Выбор редактора
Политика
Новости

Почти 200 боевиков сдались властям сирийской провинции Алеппо

Интерфакс / РИА Новости
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В сирийской провинции Алеппо 198 боевиков сдались властям, сообщил представитель российского Центра примирения враждующих сторон Сослан Цебоев. «Была достигнута договоренность о выводе участников незаконных вооруженных формирований из северной части Алеппо, безопасном сопровождении и дальнейшем их амнистировании», — сказал Цебоев.

Сдавшихся участников бандформирований вывели с неподконтрольной правительству территории через контрольно-пропускной пункт. На нем сотрудники сирийских спецслужб проводили личный досмотр сдавшихся боевиков. Российская военная полиция обеспечивала безопасность периметра.

Многих сдавшихся боевиков ждет амнистия, заявил «РИА Новости» представитель администрации провинции Алеппо Абдулла Хуссейн. «Это очень правильное решение, ведь чаще всего люди просто оказываются не в том месте и не в то время, при этом у них не было намерения воевать против своей страны», — сказал он.

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