ЦБ отозвал лицензию у Темпбанка

Банк России со 2 октября отозвал лицензию у московского ПАО «Московский акционерный банк "Темпбанк». Это сообщает сайт ЦБ. По данным отчетности, по величине активов на 1 сентября банк занимал 174-е место в банковской системе России.

Модель бизнеса банка была ориентирована на обслуживание интересов его собственников, напомнил регулятор. «Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации и не осуществляющих реальную деятельность, привело к образованию на балансе банка значительного объема проблемных «неработающих» активов», – говорится в сообщении на сайте ЦБ. Банк неадекватно оценивал принятые риски. Временная администрация Тембанка в лице АСВ обследовала его финансовое положение. В результате объективного отражения стоимости активов банка в отчетности банк полностью утратил собственные средства. Оздоровление банка АСВ сочло экономически нецелесообразным с учетом «крайне низкого качества активов и значительного дисбаланса между стоимостью активов и обязательств». По оценке АСВ, Темпбанк не способен в дальнейшем исполнять требования кредиторов.

ЦБ напомнил, что не раз применял в отношении Темпбанка меры надзорного реагирования, в том числе ограничивал и запрещал привлекать вклады населения. «Руководство и собственники банка не предприняли эффективных действий, направленных на нормализацию его деятельности», – говорится в сообщении регулятора.

Минфин США включил в Specially Designated Nationals List Темпбанк, а также его предправления Михаила Гаглоева в мае 2014 г. В отличие от других российских банков Темпбанк и его руководители попали не под «украинские», а под «сирийские» санкции – за оказание поддержки Башару Асаду. В минувшем декабре санкции против Темпбанка были расширены. Тогда замминистра Сергей Рябков назвал этот шаг «недостойной местью» за достижения России на сирийском направлении.

27 марта 2017 г. Тембпанк приостановил выдачу и пополнение вкладов физических лиц, а также операции по расчетным счетам. 4 апреля стало известно, что ЦБ начал в нем проверку. 5 апреля в Темпбанк была введена временная администрация. Причина – «неустойчивое финансовое положение» и «наличие угрозы интересам кредиторов и вкладчиков» банка. Одновременно ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Темпбанка сроком на три месяца. В начале июля мораторий был продлен.