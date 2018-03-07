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Минфин начал обмен суверенных евробондов с погашением в 2030 году

Минфин 7 марта открыл книгу заявок на обмен российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 г. (Россия-2030), говорится в сообщении ведомства.

Суверенные бонды будут обмениваться на выпуски внешних облигационных займов с погашением в 2027 г. и 2047 г. (Россия-2027 и Россия-2047) или на облигации новых выпусков, которые Минфин планирует разместить в этом году.

В общей сложности Минфин разместит для обмена старого выпуска евробонды на сумму до $4 млрд.

Заявки будет собирать в период с 7 по 15 марта организатор размещения «ВТБ капитал». Цена обмениваемых облигаций не должна превышать 113,5% от номинала. Заявки одобрят 16 марта, облигации будут выкуплены по единой цене, которая определится по итогам анализа книги заявок. Расчет по обмену пройдет 21 марта.

Обязательства по выкупленным облигациям будут признаны досрочно исполненными. В сообщении отмечается, что Минфин оставляет за собой право изменить сроки обмена бумаг.

В 2018 г. Минфин, как и в предшествующие два года, планирует новый выпуск евробондов на сумму до $3 млрд. В 2017 г. Минфин также занял на внешнем рынке $3 млрд и обменял старый выпуск евробондов на $4 млрд.