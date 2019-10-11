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Богатые россияне увеличили вложения в американский госдолг

Состоятельные клиенты российского «Ситибанка» увеличили вложения в госдолг США, сообщает Bloomberg. «Раньше вообще не было спроса на американские гособлигации, но сейчас мы видим, что люди хотят покупать их в разных формах», – сказал агентству руководитель подразделения инвестиционных продуктов и финансового консультирования банка Михаил Знаменский.

Портфель среднестатистического клиента, у которого в банке как минимум 60 млн руб. (всего у «Ситибанка» около 500 таких клиентов), состоит на 22% из облигаций развитых стран. Год назад на них приходилось около 10%.

По словам Знаменского, состоятельные клиенты «Ситибанка» также интересуются высокодоходными облигациями развитых рынков со сроком погашения в 3–5 лет и акциями американских компаний в таких секторах, как здравоохранение, робототехника и искусственный интеллект.

Это свидетельствует о том, что меры российских властей по дедолларизации экономики и снижению ее уязвимости для американских санкций не отразились на частных счетах, отмечает Bloomberg. Игнорируя геополитику, клиенты Citigroup смогли избежать распродажи рисковых активов и заработать на ралли казначейских бумаг.