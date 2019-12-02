«Коммерсантъ»: Денежные переводы в Таджикистан могут остановиться с 3 декабря
Платежные системы, обеспечивающие переводы из России в Таджикистан, могут прекратить их с 3 декабря. Причина в том, что они не успели подключиться в процессинговому центру Национального банка Таджикистана (НБТ) для их осуществления, а регулятор отказался дать отсрочку, пишет «Коммерсантъ».
26 ноября НБТ разослал операторам платежных систем письмо, в котором обязал «операторов платежных систем, не подписавших соответствующие договора и не завершивших интеграцию с национальным процессинговым центром при НБТ, с 3 декабря приостановить деятельность по переводу денежных средств в Таджикистан».
На платежные системы MoneyGram, Contact, «Вестерн Юнион« и «Золотую корону» приходится более 90% всех переводов из России в Таджикистан. Никто из этой «четверки« не подключился к новой системе НБТ.
Таджикистан — второй по объему рынок денежных переводов из России, он уступает лишь Узбекистану. За 2018 г. объем денежных переводов без открытия счета составил, по данным ЦБ, $2,55 млрд, за первый квартал 2019 г. — $462 млн. Для платежных систем это 6-7 млрд рублей доходов в год.
Банковские переводы альтернативой переводам без открытия счета быть не могут. В Таджикистане лишь каждый четвертый житель страны имеет банковскую карту, а трудовые мигранты и вовсе предпочитают не пользоваться картами.