«Коммерсантъ»: Денежные переводы в Таджикистан могут остановиться с 3 декабря

Таджикистан — второй по объему рынок денежных переводов из России, он уступает лишь Узбекистану. За 2018 г. объем денежных переводов без открытия счета составил, по данным ЦБ, $2,55 млрд, за первый квартал 2019 г. — $462 млн. Для платежных систем это 6-7 млрд рублей доходов в год.