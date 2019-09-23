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К системе мгновенных переводов Сбербанка подключились банки Таджикистана

К сервису мгновенных переводов Сбербанка по номеру телефона подключились четыре банка Таджикистана, говорится в сообщении российского банка. Переводы действуют только в одну сторону, т. е. на счета клиентам таджикских банков-партнеров.

Клиенты мобильного приложения «Сбербанк онлайн» уже могут переводить деньги на карты клиентов МДО «Душанбе сити», Коммерцбанк Таджикистана, «Спитамен банк». С октября будут доступны также переводы клиентам «Эсхата банка». Услугой могут воспользоваться владельцы устройств с операционной системой Android, с конца октября она будет доступна владельцам смартфонов с iOS.

Для перевода нужно открыть в приложении Сбербанка раздел переводов за рубеж и указать номер мобильного телефона получателя, привязанного к его карте. Максимальная сумма перевода – 50 000 руб., комиссия за перевод – 1%. Клиенты Сбербанка смогут переводить деньги в рублях, при зачислении на карту банка-партнера перевод будет сконвертирован в валюту карты.

Ранее к системе мгновенных переводов Сбербанка по номеру телефона подключился «Коммерческий банк Кыргызстан» – он стал первым партнером российского банка из СНГ. Также в систему входят «Тинькофф банк», Совкомбанк, СДМ-банк и др.