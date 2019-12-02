Набиуллина: россиянам должно быть выгодно хранить сбережения в рублях

Она подчеркнула, что ЦБ проводит большую работу, чтобы у россиян «появилась долгосрочная уверенность в низкой инфляции». Председатель ЦБ добавила, что регулятор развивает финансовые инструменты в рублях, которые могут быть интересны гражданам. В 2019 г. ЦБ зафиксировал рост интереса граждан к частным инвестициям, добавила Набиуллина. «Люди ищут альтернативы для своих сбережений, для вложения средств, и важно здесь дать им выбор», – пояснила Набиуллина.