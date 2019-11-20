Набиуллина ответила на упреки, что ЦБ поздно начал снижать ключевую ставку
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ мог бы приступить к снижению ставки раньше, если бы понимал реальный график расходов федерального бюджета, сообщает «Интерфакс». По словам Набиуллиной, отставание по кассовому исполнению бюджета стало одной из причин более резкого замедления инфляции в этом году, нежели планировал ЦБ. Через бюджет реализуется около четверти совокупного спроса, поэтому равномерность расходования бюджетных средств важна для экономического роста и денежно-кредитной политики, уточнила Набиуллина.
«Если бы мы понимали реальный график расходования, то, возможно, могли бы раньше приступить к снижению ключевой ставки»
25 октября ЦБ четвертый раз в этом году снизил ключевую ставку, причем сразу на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 6,5%. Последний раз ниже этого уровня ставка находилась в марте 2014 г. Помощник президента Андрей Белоусов в июле упрекал ЦБ в том, что он «пережал» денежно-кредитную политику. По его словам, около половины отраслей не могут нормально формировать оборотные средства при ставке кредита 10%. 19 ноября Белоусов заявил, что допускает снижение ключевой ставки до 5%. Он отметил, что для этого требуется повышенная координация между ЦБ и Минфином. Министр экономического развития Максим Орешкин на своей странице в Instagram после решения ЦБ снизить ставку написал: «Осознание реальности».
Набиуллина заявила в Госдуме, что ЦБ по-прежнему видит потенциал смягчения денежно-кредитной политики и снижения ключевой ставки. До конца года запланировано еще одно заседание совета директоров ЦБ.