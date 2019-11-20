Набиуллина ответила на упреки, что ЦБ поздно начал снижать ключевую ставку

25 октября ЦБ четвертый раз в этом году снизил ключевую ставку, причем сразу на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 6,5%. Последний раз ниже этого уровня ставка находилась в марте 2014 г. Помощник президента Андрей Белоусов в июле упрекал ЦБ в том, что он «пережал» денежно-кредитную политику. По его словам, около половины отраслей не могут нормально формировать оборотные средства при ставке кредита 10%. 19 ноября Белоусов заявил, что допускает снижение ключевой ставки до 5%. Он отметил, что для этого требуется повышенная координация между ЦБ и Минфином. Министр экономического развития Максим Орешкин на своей странице в Instagram после решения ЦБ снизить ставку написал: «Осознание реальности».