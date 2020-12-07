Газпромбанк запустил мобильное приложение для инвестиций

Фондовый рынок, по словам первого вице-президента и члена правления банка Алексея Поповича, стремительно набирает популярность у розничных клиентов. «В Газпромбанке мы тоже видим растущий интерес к инвестиционным инструментам со стороны наших клиентов и сегодня рады представить новую платформу, которая поможет сделать первые шаги на фондовом рынке новичкам и также будет полезна более опытным инвесторам», — отметил Попович. По его словам, платформа рассчитана на то, чтобы помочь «сделать первые шаги на фондовом рынке новичкам», но «также будет полезна более опытным инвесторам».