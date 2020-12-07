Газпромбанк запустил мобильное приложение для инвестиций
Газпромбанк запустил мобильное приложение «Газпромбанк инвестиции» для розничных клиентов, которые хотят покупать ценные бумаги на фондовом рынке, сообщает пресс-служба банка.
Новый онлайн-сервис (предоставляемый брокером ООО «ГПБ инвестиции», входящим в группу «Газпромбанк») предназначен для торговли акциями, облигациями, валютой и другими финансовыми инструментами. Открытие брокерского счета, индивидуального инвестиционного счета (ИИС) и все сделки осуществляются дистанционно, без посещения офиса, говорится в сообщении Газпромбанка. Пользователи приложения смогут сформировать бесплатный демопортфель и открыть учебный счет без реальных вложений денежных средств. Ведение и обслуживание брокерского счета для клиента будет бесплатным, брокер не станет взимать комиссии за зачисление и вывод денежных средств в российских рублях.
«Комиссия взимается только за совершаемые операции. Установлен простой и понятный тариф – 0,06% от суммы сделки (но не менее 10 руб. за фондовый рынок и 60 руб. за валютный рынок)», — подчеркивают в банке.
В приложении также собраны актуальные новости, детальная информация о компаниях-эмитентах с их финансовыми показателями. Пользователь также сможет дистанционно отслеживать график выплат по ценным бумагам — дивидендам и купонам.
Фондовый рынок, по словам первого вице-президента и члена правления банка Алексея Поповича, стремительно набирает популярность у розничных клиентов. «В Газпромбанке мы тоже видим растущий интерес к инвестиционным инструментам со стороны наших клиентов и сегодня рады представить новую платформу, которая поможет сделать первые шаги на фондовом рынке новичкам и также будет полезна более опытным инвесторам», — отметил Попович. По его словам, платформа рассчитана на то, чтобы помочь «сделать первые шаги на фондовом рынке новичкам», но «также будет полезна более опытным инвесторам».