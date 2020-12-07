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Газпромбанк запустил мобильное приложение для инвестиций

Ведомости

Газпромбанк запустил мобильное приложение «Газпромбанк инвестиции» для розничных клиентов, которые хотят покупать ценные бумаги на фондовом рынке, сообщает пресс-служба банка.

Новый онлайн-сервис (предоставляемый брокером ООО «ГПБ инвестиции», входящим в группу «Газпромбанк») предназначен для торговли акциями, облигациями, валютой и другими финансовыми инструментами. Открытие брокерского счета, индивидуального инвестиционного счета (ИИС) и все сделки осуществляются дистанционно, без посещения офиса, говорится в сообщении Газпромбанка. Пользователи приложения смогут сформировать бесплатный демопортфель и открыть учебный счет без реальных вложений денежных средств. Ведение и обслуживание брокерского счета для клиента будет бесплатным, брокер не станет взимать комиссии за зачисление и вывод денежных средств в российских рублях.

«Комиссия взимается только за совершаемые операции. Установлен простой и понятный тариф – 0,06% от суммы сделки (но не менее 10 руб. за фондовый рынок и 60 руб. за валютный рынок)», — подчеркивают в банке.

В приложении также собраны актуальные новости, детальная информация о компаниях-эмитентах с их финансовыми показателями. Пользователь также сможет дистанционно отслеживать график выплат по ценным бумагам — дивидендам и купонам.

Фондовый рынок, по словам первого вице-президента и члена правления банка Алексея Поповича, стремительно набирает популярность у розничных клиентов. «В Газпромбанке мы тоже видим растущий интерес к инвестиционным инструментам со стороны наших клиентов и сегодня рады представить новую платформу, которая поможет сделать первые шаги на фондовом рынке новичкам и также будет полезна более опытным инвесторам», — отметил Попович. По его словам, платформа рассчитана на то, чтобы помочь «сделать первые шаги на фондовом рынке новичкам», но «также будет полезна более опытным инвесторам».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных