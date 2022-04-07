Курс доллара на Мосбирже упал ниже 75 рублей впервые с середины февраля

В начале марта власти России запретили вывозить из страны иностранную валюту наличными на сумму свыше $10 000. Раньше это было возможно при декларировании этой суммы на таможне. Также ЦБ ограничил переводы россиян и компаний в валюте за рубеж, однако 1 апреля смягчил ограничения. Теперь физлица смогут переводить $10 000 в месяц со своего счета в российском банке на свой счет или другому физлицу за рубежом. Денежные переводы граждан недружественных стран приостановлены на полгода, до 9 сентября.