Россельхозбанк выполнил обязательства перед держателями евробондов

20 апреля РСХБ не удалось выплатить проценты по субординированным долларовым облигациям на $21,25 млн из-за введенных Великобританией санкций. Банк заранее попросил разрешения ЦБ провести купонный платеж в долларах в пользу эмитента и запросил лондонское отделение Bank of New York Mellon, платежного агента по выпуску евробондов, направить платежную инструкцию банку. Но иностранный банк не подтвердил готовность принять платеж от РСХБ и выплатить проценты депозитариям (Euroclear, Clearstream, DTC) и затем держателям облигаций из-за санкций. На следующий день банк решил выплачивать проценты в рублях, но тогда еще не был разработан конкретный механизм оплаты и способ технического проведения платежа.