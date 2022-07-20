Россельхозбанк выполнил обязательства перед держателями евробондов
Россельхозбанк (РСХБ) в полном объеме перечислил средства для выплаты купонного дохода по еврооблигациям RSHB CAPITAL S.A., выпущенным в 2013 г. на сумму $500 млн под 8,5% годовых с погашением в 2023 г., сообщается в релизе банка.
«Обязательства перед резидентами РФ и резидентами дружественных стран, ценные бумаги которых учитываются на счетах депо в российских депозитариях, полностью исполнены путем перечисления купонного дохода в размере 804,49 млн руб. через российские депозитарии», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что обязательства перед другими иностранными держателями также полностью исполнены путем перечисления купонного дохода в размере 433,46 млн руб. на счета RSHB CAPITAL S.A. в соответствии с указом президента № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед иностранными кредиторами».
Согласно указу, выплаты держателям еврооблигаций с использованием иностранных финансовых посредников осуществляются на счета типа «С» финансовых посредников.
20 апреля РСХБ не удалось выплатить проценты по субординированным долларовым облигациям на $21,25 млн из-за введенных Великобританией санкций. Банк заранее попросил разрешения ЦБ провести купонный платеж в долларах в пользу эмитента и запросил лондонское отделение Bank of New York Mellon, платежного агента по выпуску евробондов, направить платежную инструкцию банку. Но иностранный банк не подтвердил готовность принять платеж от РСХБ и выплатить проценты депозитариям (Euroclear, Clearstream, DTC) и затем держателям облигаций из-за санкций. На следующий день банк решил выплачивать проценты в рублях, но тогда еще не был разработан конкретный механизм оплаты и способ технического проведения платежа.
В конце апреля Совкомбанк также выплатил в рублях купон по срочным субординированным еврооблигациям со сроком погашения в 2030 году тем держателям, права которых на облигации учитываются на счетах Национального расчетного депозитария. Платежи в пользу эмитента облигаций, компании Sovcom Capital D.A.C., не осуществлялись, сказал тогда представитель банка. Кроме того, банк планировал зарегистрировать новый выпуск срочных локальных субординированных облигаций, чтобы владельцы евробондов могли обменять их на новые локальные облигации.
Сбербанк в апреле озвучивал свои планы по выплате купона по субсидированным еврооблигациям в рублях по курсу ЦБ, действующему на дату выплаты купона. В обращении находятся два выпуска: на сумму $2 млрд с погашением в октябре 2022 г. и на сумму $1 млрд с погашением в мае 2023 г. Купонные выплаты по данным облигациям осуществляются два раза в год.
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