Белоусов назвал сроки введения цифрового рубля
Цифровой рубль планируется ввести в России до конца 2023 г. Об этом сообщил вице-премьер РФ Андрей Белоусов на совещании у президента РФ Владимира Путина по экономическим вопросам.
«Планируется создать регуляторные, технические и организационные условия для введения цифрового рубля. Эта работа вышла на финишный этап, ее предполагается завершить уже в текущем году», — заявил он (цитата по ТАСС).
По словам Белоусова, цифровой рубль также планируется внедрить «в традиционной финансовой инфраструктуре на бирже и с участием брокеров». Он отметил, что такая мера повысит ликвидность и привлекательность цифровых валют для инвесторов и эмитентов. Вице-премьер добавил, что по этому вопросу есть еще несколько предложений, однако они будут озвучены в закрытой части совещания.
16 марта Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о внедрении цифрового рубля. 23 марта в нижней палате анонсировали принятие закона в апреле, в силу он вступит в мае.
Авторы законопроекта — группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым и группа сенаторов, включая Андрея Клишаса и Николая Журавлева. Документ был внесен в Госдуму 29 декабря 2022 г.
Законопроект закрепляет понятия «платформа цифрового рубля», «цифровой счет (кошелек)», «участник платформы цифрового рубля» и «пользователь платформы цифрового рубля». За Банком России закрепляется статус оператора платформы цифрового рубля, также регулятор будет отвечать за организацию и обеспечение ее функционирования.
Вместе с основным законопроектом авторы предлагают внести изменения в Гражданский кодекс, которые вводят положения о цифровом кошельке и нормы, определяющие содержание договора цифрового кошелька, порядок и особенности его заключения, а также порядок списания цифровых рублей с такого счета.