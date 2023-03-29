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Финансы

Белоусов назвал сроки введения цифрового рубля

Ведомости

Цифровой рубль планируется ввести в России до конца 2023 г. Об этом сообщил вице-премьер РФ Андрей Белоусов на совещании у президента РФ Владимира Путина по экономическим вопросам.

«Планируется создать регуляторные, технические и организационные условия для введения цифрового рубля. Эта работа вышла на финишный этап, ее предполагается завершить уже в текущем году», — заявил он (цитата по ТАСС).

По словам Белоусова, цифровой рубль также планируется внедрить «в традиционной финансовой инфраструктуре на бирже и с участием брокеров». Он отметил, что такая мера повысит ликвидность и привлекательность цифровых валют для инвесторов и эмитентов. Вице-премьер добавил, что по этому вопросу есть еще несколько предложений, однако они будут озвучены в закрытой части совещания.

16 марта Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о внедрении цифрового рубля. 23 марта в нижней палате анонсировали принятие закона в апреле, в силу он вступит в мае.

Авторы законопроекта — группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым и группа сенаторов, включая Андрея Клишаса и Николая Журавлева. Документ был внесен в Госдуму 29 декабря 2022 г.

Законопроект закрепляет понятия «платформа цифрового рубля», «цифровой счет (кошелек)», «участник платформы цифрового рубля» и «пользователь платформы цифрового рубля». За Банком России закрепляется статус оператора платформы цифрового рубля, также регулятор будет отвечать за организацию и обеспечение ее функционирования. 

Вместе с основным законопроектом авторы предлагают внести изменения в Гражданский кодекс, которые вводят положения о цифровом кошельке и нормы, определяющие содержание договора цифрового кошелька, порядок и особенности его заключения, а также порядок списания цифровых рублей с такого счета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных