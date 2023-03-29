ФНС предупредила о мошеннических рассылках в сети от имени ведомства
Неизвестные рассылают электронные письма от имени Федеральной налоговой службы России, предлагая скачать якобы новое приложение ведомства для пользователей Android, сообщила пресс-служба ФНС.
В подобных письмах говорится, что через это «приложение» можно оплатить налоги, посмотреть, доступен ли налоговый вычет, и др. Письмо содержит ссылку на файлообменник, откуда его можно скачать, при этом отсутствие приложения в Play Market объясняется «геополитической ситуацией». Приложение представляет из себя вредоносное ПО, которое ворует СМС-сообщения жертв.
«Если человек установит и запустит это приложение, его попросят указать свой номер телефона и номер банковской карты, а также нажать кнопку «проверить». Как только пользователь выполнит эти действия, данные его карты и СМС на телефоне отправятся злоумышленникам», – рассказали в ФНС.
Там также добавили, что не рассылают подобных писем, и призвали не открывать подозрительные письма и не переходить по ссылкам.
Как писали ранее «Ведомости», «Тинькофф банк» предложил создать межотраслевую систему, которая бы позволила обнаруживать фишинговые сайты на этапе их создания. Система будет мониторить финансовые потоки, которыми оплачивается регистрация домена, IT-инфраструктуру, услуги по созданию и распространению программного обеспечения для осуществления переводов, сервисы по созданию и продвижению ресурсов для осуществления нелегальной деятельности и т. д.