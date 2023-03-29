ФНС предупредила о мошеннических рассылках в сети от имени ведомства

В подобных письмах говорится, что через это «приложение» можно оплатить налоги, посмотреть, доступен ли налоговый вычет, и др. Письмо содержит ссылку на файлообменник, откуда его можно скачать, при этом отсутствие приложения в Play Market объясняется «геополитической ситуацией». Приложение представляет из себя вредоносное ПО, которое ворует СМС-сообщения жертв.