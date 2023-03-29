Газета
Финансы

ФНС предупредила о мошеннических рассылках в сети от имени ведомства

Ведомости

Неизвестные рассылают электронные письма от имени Федеральной налоговой службы России, предлагая скачать якобы новое приложение ведомства для пользователей Android, сообщила пресс-служба ФНС.

В подобных письмах говорится, что через это «приложение» можно оплатить налоги, посмотреть, доступен ли налоговый вычет, и др. Письмо содержит ссылку на файлообменник, откуда его можно скачать, при этом отсутствие приложения в Play Market объясняется «геополитической ситуацией». Приложение представляет из себя вредоносное ПО, которое ворует СМС-сообщения жертв.

«Если человек установит и запустит это приложение, его попросят указать свой номер телефона и номер банковской карты, а также нажать кнопку «проверить». Как только пользователь выполнит эти действия, данные его карты и СМС на телефоне отправятся злоумышленникам», – рассказали в ФНС.

Там также добавили, что не рассылают подобных писем, и призвали не открывать подозрительные письма и не переходить по ссылкам.

Как писали ранее «Ведомости», «Тинькофф банк» предложил создать межотраслевую систему, которая бы позволила обнаруживать фишинговые сайты на этапе их создания. Система будет мониторить финансовые потоки, которыми оплачивается регистрация домена, IT-инфраструктуру, услуги по созданию и распространению программного обеспечения для осуществления переводов, сервисы по созданию и продвижению ресурсов для осуществления нелегальной деятельности и т. д. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных