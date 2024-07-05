В правительстве обсудят сокращение вдвое размера кредита по IT-ипотеке
По словам источника, в правительстве считают неправильным тот факт, что 40% IT-ипотеки выдается в Москве. Альтернативный вариант предполагает стимулирование сотрудников IT-сферы в регионах, но первый сценарий считается приоритетным.
То, что в правительстве обсуждается вопрос сокращение суммы IT-ипотеки, подтвердил замглавы Минфина Иван Чебесков. По его словам, также обсуждается изменение ставки по IT-ипотеке, которая сейчас составляет 5%.
18 июня «Ведомости» писали, что кабмин рассматривает возможность изменения условий выдачи льготных ипотечных кредитов по программе для сотрудников сферы IT. В частности, речь шла о повышении порога по минимальному уровню зарплат, а также исключении из программы Москвы и Санкт-Петербурга.
Программа льготной ипотеки для IТ-специалистов действует с июля 2022 г. и должна завершиться 31 декабря 2024 г. Сейчас ставка льготной ипотеки для сотрудников российских IT-компаний, аккредитованных в реестре Минцифры, составляет до 5% годовых при первоначальном взносе в 15% от общей стоимости жилья. Максимальный размер субсидируемого государством кредита для жителей городов-миллионников – 18 млн руб., для остальных регионов – 9 млн руб. Разницу между льготной и ключевой ставкой ЦБ (сейчас 16%) правительство покрывало из бюджета.
Получить ипотеку могут сотрудники в возрасте от 18 до 50 лет. Специалистам до 35 лет подтверждать уровень заработной платы было не нужно. Для остальных минимальный порог по зарплате должен был составлять от 70 000 до 150 000 руб. в зависимости от региона.