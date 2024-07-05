В правительстве обсудят сокращение вдвое размера кредита по IT-ипотеке

Программа льготной ипотеки для IТ-специалистов действует с июля 2022 г. и должна завершиться 31 декабря 2024 г. Сейчас ставка льготной ипотеки для сотрудников российских IT-компаний, аккредитованных в реестре Минцифры, составляет до 5% годовых при первоначальном взносе в 15% от общей стоимости жилья. Максимальный размер субсидируемого государством кредита для жителей городов-миллионников – 18 млн руб., для остальных регионов – 9 млн руб. Разницу между льготной и ключевой ставкой ЦБ (сейчас 16%) правительство покрывало из бюджета.