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В правительстве обсудят сокращение вдвое размера кредита по IT-ипотеке

Ведомости

Максимальный размер IT-ипотеки могут сократить с 18 млн до 9 млн руб. Такой вариант обсуждается в правительстве РФ, пишет РБК со ссылкой на источник в Минцифры.

По словам источника, в правительстве считают неправильным тот факт, что 40% IT-ипотеки выдается в Москве. Альтернативный вариант предполагает стимулирование сотрудников IT-сферы в регионах, но первый сценарий считается приоритетным.

То, что в правительстве обсуждается вопрос сокращение суммы IT-ипотеки, подтвердил замглавы Минфина Иван Чебесков. По его словам, также обсуждается изменение ставки по IT-ипотеке, которая сейчас составляет 5%.

18 июня «Ведомости» писали, что кабмин рассматривает возможность изменения условий выдачи льготных ипотечных кредитов по программе для сотрудников сферы IT. В частности, речь шла о повышении порога по минимальному уровню зарплат, а также исключении из программы Москвы и Санкт-Петербурга.

Программа льготной ипотеки для IТ-специалистов действует с июля 2022 г. и должна завершиться 31 декабря 2024 г. Сейчас ставка льготной ипотеки для сотрудников российских IT-компаний, аккредитованных в реестре Минцифры, составляет до 5% годовых при первоначальном взносе в 15% от общей стоимости жилья. Максимальный размер субсидируемого государством кредита для жителей городов-миллионников – 18 млн руб., для остальных регионов – 9 млн руб. Разницу между льготной и ключевой ставкой ЦБ (сейчас 16%) правительство покрывало из бюджета.

Получить ипотеку могут сотрудники в возрасте от 18 до 50 лет. Специалистам до 35 лет подтверждать уровень заработной платы было не нужно. Для остальных минимальный порог по зарплате должен был составлять от 70 000 до 150 000 руб. в зависимости от региона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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