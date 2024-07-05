Проект об усилении контроля за сделками финорганизаций направлен в правительство
Законопроект Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о введении дополнительного контроля за совершением сделок крупных финансовых организаций представлен на рассмотрение правительства РФ. Об этом сообщил заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров в ходе Финансового конгресса Банка России.
Документ был размещен на портале проектов нормативных правовых актов в январе этого года. Согласно инициативе, сделки крупных финорганизаций по покупке своих конкурентов должны быть согласованы с ФАС независимо от величины активов приобретаемой организации. В действующем законодательстве предварительное одобрение службы требуется только в случаях, если стоимость активов финорганизации выше величины, установленной правительством. Например, для банков пороговое значение составляет 29 млрд руб.
С 2014 по 2023 гг. служба рассмотрела 16 ходатайств о совершении сделок в том числе крупными финорганизациями в отношении своих конкурентов. Учитывая уровень концентрации, в частности в банковском секторе, ФАС считает целесообразным усилить контроль, говорится на сайте ведомства.
«Известия» со ссылкой на руководителя проектов адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Бориса Романова писали, что законопроект позволить защитить поглощаемую финансовую организацию, которая является более уязвимой стороной. Кроме того, ФАС сможет заранее оценивать, как объединение повлияет на тарифы для потребителей, отмечал эксперт.