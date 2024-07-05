Проект об усилении контроля за сделками финорганизаций направлен в правительство

Документ был размещен на портале проектов нормативных правовых актов в январе этого года. Согласно инициативе, сделки крупных финорганизаций по покупке своих конкурентов должны быть согласованы с ФАС независимо от величины активов приобретаемой организации. В действующем законодательстве предварительное одобрение службы требуется только в случаях, если стоимость активов финорганизации выше величины, установленной правительством. Например, для банков пороговое значение составляет 29 млрд руб.