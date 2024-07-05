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Проект об усилении контроля за сделками финорганизаций направлен в правительство

Ведомости

Законопроект Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о введении дополнительного контроля за совершением сделок крупных финансовых организаций представлен на рассмотрение правительства РФ. Об этом сообщил заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров в ходе Финансового конгресса Банка России.

Документ был размещен на портале проектов нормативных правовых актов в январе этого года. Согласно инициативе, сделки крупных финорганизаций по покупке своих конкурентов должны быть согласованы с ФАС независимо от величины активов приобретаемой организации. В действующем законодательстве предварительное одобрение службы требуется только в случаях, если стоимость активов финорганизации выше величины, установленной правительством. Например, для банков пороговое значение составляет 29 млрд руб. 

С 2014 по 2023 гг. служба рассмотрела 16 ходатайств о совершении сделок в том числе крупными финорганизациями в отношении своих конкурентов. Учитывая уровень концентрации, в частности в банковском секторе, ФАС считает целесообразным усилить контроль, говорится на сайте ведомства.

«Известия» со ссылкой на руководителя проектов адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Бориса Романова писали, что законопроект позволить защитить поглощаемую финансовую организацию, которая является более уязвимой стороной. Кроме того, ФАС сможет заранее оценивать, как объединение повлияет на тарифы для потребителей, отмечал эксперт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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