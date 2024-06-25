У банков в мае ухудшилась ситуация с рублевой ликвидностью

В мае кредитование продолжило расти высокими темпами. Корпоративный портфель вырос на значительные 1,3 трлн руб., или 1,7%, после 1,9% в апреле и 1,8% в марте, достигнув 78,4 трлн руб. Но на динамику портфеля сильно повлиял крупный бридж-кредит, который был погашен в июне, – без его учета рост составил около 1,1 трлн руб. (1,4%), что уже заметно ниже, чем в апреле, и ближе к прогнозу ЦБ.