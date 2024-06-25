У банков в мае ухудшилась ситуация с рублевой ликвидностью

У банков в мае ухудшилась ситуация с рублевой ликвидностьюЗа месяц ее объем сократился на 600 млрд рублей
В мае банки продолжили активно наращивать кредитование, из-за чего их ликвидные активы не росли, а даже немного сократились: общий объем рублевой ликвидности снизился на 600 млрд руб. за месяц, или на 2,9%, составив 20,7 трлн руб., свидетельствуют данные нового обзора ЦБ. «Структурно ситуация с ликвидностью пока не улучшается», – отмечает Банк России. К ликвидным рублевым активам ЦБ относит денежные средства, требования к регулятору и незаложенное рыночное обеспечение.
За месяц до этого, в апреле, показатель ликвидности хоть и вырос на 700 млрд руб. (+3,2%), это произошло в основном за счет расширения рыночного обеспечения на почти 500 млрд руб. в ломбардном списке – в него добавлены ипотечные ценные бумаги, выпущенные в декабре 2023 г.
Покрытие всех рублевых средств клиентов (граждан и компаний) в целом по сектору остается на уровне, близком к комфортным 20%: 21,8% в мае после 22,3% в апреле, пишет ЦБ. Но ситуация по банкам неоднородна, обращает внимание регулятор. ЦБ отдельно замеряет уровень покрытия банками клиентских средств высоколиквидными активами – то есть теми, которые можно максимально быстро конвертировать в безналичные средства и денежную наличность.
Доля банков в активах сектора, у которых средства клиентов покрыты активами ниже 20%, выросла до 74% против 61% в апреле. При этом доля банков, у которых общая сумма ликвидных активов и доступного нерыночного обеспечения ниже 20% от клиентских средств, также выросла и составила существенные 20% (на начало месяца – 12%). Таким банкам для достижения уровня покрытия в 20% надо 3 трлн руб. – месяц назад 2,4 трлн руб.
Отдельные банки по-прежнему привлекают значительный объем средств под залог нерыночных активов (права требования по кредитным договорам) от Банка России, пишет регулятор. Объем внутридневных кредитов в течение мая составлял в среднем 1,2 трлн руб., в отдельные дни месяца достигая 2,4-2,6 трлн руб., свидетельствует статистика ЦБ.
Но с 1 июля повышается порог для выполнения норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ, обязаны соблюдать только системно значимые банки) собственными силами банков до 50 с 40% – остальное может быть восполнено за счет безотзывной кредитной линии от ЦБ. В целях улучшения НКЛ банки стремятся удлинять привлеченные средства и замещать обеспеченное фондирование привлечением депозитов, отмечает ЦБ.
На минимальных за последние три года уровнях запас рублевой ликвидности у банков находился в октябре 2023 г., писали «Ведомости»: он составлял 15,7 трлн руб. и покрывал 19% средств всех клиентов.
В мае кредитование продолжило расти высокими темпами. Корпоративный портфель вырос на значительные 1,3 трлн руб., или 1,7%, после 1,9% в апреле и 1,8% в марте, достигнув 78,4 трлн руб. Но на динамику портфеля сильно повлиял крупный бридж-кредит, который был погашен в июне, – без его учета рост составил около 1,1 трлн руб. (1,4%), что уже заметно ниже, чем в апреле, и ближе к прогнозу ЦБ.
Ипотека ускорилась в преддверии завершения массовой господдержки 1 июля: о предварительным данным ЦБ, рост кредитования составил 1,7% после 1,4% в апреле, а портфель достиг 19,2 трлн руб. Выдачи увеличились до 546 млрд после 466 млрд руб. в апреле. На льготные программы пришлось 422 млрд руб.
Темп роста необеспеченного потребительского кредитования ускорился до 2 с 1,8% в апреле, портфель достиг 14,7 трлн руб. Всего с начала года прирост составил уже почти 8%, что в 1,5 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Значительный рост этого сегмента в последние месяцы связан с увеличением доходов населения, благодаря которому сохраняется высокая потребительская активность, обращает внимание ЦБ. Частично ускорение в мае может быть связано с сезонными тратами на отпуск.