Зимбабве планирует перейти от доллара к нацвалюте ZiG до середины 2026 года
Новая национальная валюта Зимбабве ZiG станет единственным платежным средством в стране и вытеснит доллар США в течение ближайших двух лет. Об этом заявил президент республики Эммерсон Мнангагва, передает издание Daily Maverick.
«Через два года – на самом деле, два года – это слишком большой срок – мы достигнем того уровня, когда, как я вижу, ZiG будет доступен в любой части страны. Мы приближаемся к этому. Когда вы придете в магазины с долларами США, они откажутся их принимать», – заявил африканский президент.
Издание отмечает, что сейчас на операции с американским долларом приходится примерно 80% всех сделок в финансовой системе республики.
ZiG является официальной валютой Зимбабве с апреля этого года. Она заменила фактически обесценившийся зимбабвийский доллар. В отличие от прежней валюты ZiG обеспечен в том числе золотом Центрального банка страны и роялти от добычи полезных ископаемых.
Зимбабве решила отказаться от своей валюты в 2009 г. на фоне ее полного обесценивания и перешла на доллар США. Зибабвийский доллар был снова введен в оборот в 2019 г. – таким образом власти пытались оживить стагнирующую экономику, но через пару лет в стране снова разрешили расплачиваться американскими долларами из-за сильного ускорения инфляции. В прошлом году президент Зимбабве продлил использование доллара США на пять лет, до 2030 г.