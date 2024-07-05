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Зимбабве планирует перейти от доллара к нацвалюте ZiG до середины 2026 года

Ведомости

Новая национальная валюта Зимбабве ZiG станет единственным платежным средством в стране и вытеснит доллар США в течение ближайших двух лет. Об этом заявил президент республики Эммерсон Мнангагва, передает издание Daily Maverick.

«Через два года – на самом деле, два года – это слишком большой срок – мы достигнем того уровня, когда, как я вижу, ZiG будет доступен в любой части страны. Мы приближаемся к этому. Когда вы придете в магазины с долларами США, они откажутся их принимать», – заявил африканский президент.

Издание отмечает, что сейчас на операции с американским долларом приходится примерно 80% всех сделок в финансовой системе республики.

ZiG является официальной валютой Зимбабве с апреля этого года. Она заменила фактически обесценившийся зимбабвийский доллар. В отличие от прежней валюты ZiG обеспечен в том числе золотом Центрального банка страны и роялти от добычи полезных ископаемых.

Зимбабве решила отказаться от своей валюты в 2009 г. на фоне ее полного обесценивания и перешла на доллар США. Зибабвийский доллар был снова введен в оборот в 2019 г. – таким образом власти пытались оживить стагнирующую экономику, но через пару лет в стране снова разрешили расплачиваться американскими долларами из-за сильного ускорения инфляции. В прошлом году президент Зимбабве продлил использование доллара США на пять лет, до 2030 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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