«Известия»: с 2025 года банкам могут увеличить штрафы за обман потребителей
Со следующего года банкам могут увеличить штрафы за обман потребителей. Об этом «Известиям» сообщил глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Центробанка Михаил Мамута.
Соответствующий законопроект могут принять в текущем году. В этом случае он может начать действовать с 2025 г. Предполагается, что штраф составит 0,1% от капитала, уточнил изданию глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
По данным издания, одной из самых распространенных практик в жалобах потребителей на навязывание услуг и мисселинг остается продажа страховок. Кредитные организации также могут не соблюдать условия заключенных договоров по кредитным и депозитарным продуктам. Условия данных соглашений иногда не соответствуют требованиям законодательства.
Число жалоб потребителей финансовых услуг в I квартале 2024 г. уменьшилось на 13,6% относительно начала прошлого года, сообщил в апреле Банк России. Сокращению навязывания способствует закон, который вступил в силу в январе 2024 г., в нем предусмотрен комплекс мер по противодействию подобным практикам. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала навязывание банками финансовых услуг позорным явлением. Она подчеркнула, что сейчас штрафы за мисселинг небольшие, регулятор обсуждает их повышение.