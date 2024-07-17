«Известия»: с 2025 года банкам могут увеличить штрафы за обман потребителей

Число жалоб потребителей финансовых услуг в I квартале 2024 г. уменьшилось на 13,6% относительно начала прошлого года, сообщил в апреле Банк России. Сокращению навязывания способствует закон, который вступил в силу в январе 2024 г., в нем предусмотрен комплекс мер по противодействию подобным практикам. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала навязывание банками финансовых услуг позорным явлением. Она подчеркнула, что сейчас штрафы за мисселинг небольшие, регулятор обсуждает их повышение.