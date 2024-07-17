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«Известия»: с 2025 года банкам могут увеличить штрафы за обман потребителей

Ведомости

Со следующего года банкам могут увеличить штрафы за обман потребителей. Об этом «Известиям» сообщил глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Центробанка Михаил Мамута.

Соответствующий законопроект могут принять в текущем году. В этом случае он может начать действовать с 2025 г. Предполагается, что штраф составит 0,1% от капитала, уточнил изданию глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

По данным издания, одной из самых распространенных практик в жалобах потребителей на навязывание услуг и мисселинг остается продажа страховок. Кредитные организации также могут не соблюдать условия заключенных договоров по кредитным и депозитарным продуктам. Условия данных соглашений иногда не соответствуют требованиям законодательства.

Число жалоб потребителей финансовых услуг в I квартале 2024 г. уменьшилось на 13,6% относительно начала прошлого года, сообщил в апреле Банк России. Сокращению навязывания способствует закон, который вступил в силу в январе 2024 г., в нем предусмотрен комплекс мер по противодействию подобным практикам. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала навязывание банками финансовых услуг позорным явлением. Она подчеркнула, что сейчас штрафы за мисселинг небольшие, регулятор обсуждает их повышение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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