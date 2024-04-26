Набиуллина назвала навязывание банками финансовых услуг позорным явлением
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина назвала навязывание банками финансовых услуг позорным явлением. Об этом она заявила во время пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
«Мисселинг, к сожалению, остается. Хотя у нас жалобы снизились на мисселинг, но это позорное явление не искоренено из финансовой среды», – сказала она.
Набиуллина подчеркнула, что сейчас штрафы за мисселинг небольшие, регулятор обсуждает их повышение.
Ранее Банк России сообщил, что число жалоб потребителей финансовых услуг в I квартале 2024 г. уменьшилось на 13,6% относительно начала прошлого года. Сокращению навязывания способствует закон, который вступил в силу в январе 2024 г., в нем предусмотрен целый комплекс мер по противодействию подобным практикам.
Регулятор также отметил, что количество жалоб на страховщиков и микрофинансовые организации (МФО) сократилось на 40,7 и 35,1% к аналогичному периоду 2023 г. При этом почти на 5% больше поступило жалоб на банки, а основным триггером роста были жалобы на действия мошенников. Количество жалоб по ипотечному и потребительскому кредитованию сократилось на 6,5 и 15,9% соответственно.