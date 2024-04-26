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Набиуллина назвала навязывание банками финансовых услуг позорным явлением

Ведомости

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина назвала навязывание банками финансовых услуг позорным явлением. Об этом она заявила во время пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Мисселинг, к сожалению, остается. Хотя у нас жалобы снизились на мисселинг, но это позорное явление не искоренено из финансовой среды», – сказала она.

Набиуллина подчеркнула, что сейчас штрафы за мисселинг небольшие, регулятор обсуждает их повышение. 

Ранее Банк России сообщил, что число жалоб потребителей финансовых услуг в I квартале 2024 г. уменьшилось на 13,6% относительно начала прошлого года. Сокращению навязывания способствует закон, который вступил в силу в январе 2024 г., в нем предусмотрен целый комплекс мер по противодействию подобным практикам.

Регулятор также отметил, что количество жалоб на страховщиков и микрофинансовые организации (МФО) сократилось на 40,7 и 35,1% к аналогичному периоду 2023 г. При этом почти на 5% больше поступило жалоб на банки, а основным триггером роста были жалобы на действия мошенников. Количество жалоб по ипотечному и потребительскому кредитованию сократилось на 6,5 и 15,9% соответственно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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