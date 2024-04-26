Набиуллина назвала навязывание банками финансовых услуг позорным явлением

Регулятор также отметил, что количество жалоб на страховщиков и микрофинансовые организации (МФО) сократилось на 40,7 и 35,1% к аналогичному периоду 2023 г. При этом почти на 5% больше поступило жалоб на банки, а основным триггером роста были жалобы на действия мошенников. Количество жалоб по ипотечному и потребительскому кредитованию сократилось на 6,5 и 15,9% соответственно.