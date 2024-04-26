ЦБ: число жалоб потребителей финансовых услуг в I квартале уменьшилось на 13,6%

В феврале ЦБ сообщал, что в 2023 г. получил 325 000 жалоб от потребителей финансовых услуг, что на 7,7% меньше общего числа жалоб за 2022 г. Массовые шаблонные претензии в прошлом году поступали от клиентов микрофинансовых организаций (МФО), которые доверились обещаниям о снижении задолженности.