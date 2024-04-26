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ЦБ: число жалоб потребителей финансовых услуг в I квартале уменьшилось на 13,6%

Ведомости

Число жалоб потребителей финансовых услуг в I квартале 2024 г. уменьшилось на 13,6% относительно начала прошлого года, сообщил Банк России.

«Сокращению навязывания способствует закон, который вступил в силу в январе этого года. В нем предусмотрен целый комплекс мер по противодействию подобным практикам», – заявил руководитель Службы по защите прав потребителей ЦБ Михаил Мамута.

Регулятор отметил, что количество жалоб на страховщиков и микрофинансовые организации (МФО) сократилось на 40,7 и 35,1% к аналогичному периоду 2023 г.

При этом, отмечает регулятор, почти на 5% больше поступило жалоб на банки, а основным триггером роста были жалобы на действия мошенников. Количество жалоб по ипотечному и потребительскому кредитованию сократилось на 6,5 и 15,9% соответственно.

1 марта глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор работает над поправками в законодательство, предполагающими кратное повышение штрафов для банков за мисселинг (навязывание финансовых услуг).

В феврале ЦБ сообщал, что  в 2023 г. получил 325 000 жалоб от потребителей финансовых услуг, что на 7,7% меньше общего числа жалоб за 2022 г. Массовые шаблонные претензии в прошлом году поступали от клиентов микрофинансовых организаций (МФО), которые доверились обещаниям о снижении задолженности. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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