ЦБ: число жалоб потребителей финансовых услуг в I квартале уменьшилось на 13,6%
Число жалоб потребителей финансовых услуг в I квартале 2024 г. уменьшилось на 13,6% относительно начала прошлого года, сообщил Банк России.
«Сокращению навязывания способствует закон, который вступил в силу в январе этого года. В нем предусмотрен целый комплекс мер по противодействию подобным практикам», – заявил руководитель Службы по защите прав потребителей ЦБ Михаил Мамута.
Регулятор отметил, что количество жалоб на страховщиков и микрофинансовые организации (МФО) сократилось на 40,7 и 35,1% к аналогичному периоду 2023 г.
При этом, отмечает регулятор, почти на 5% больше поступило жалоб на банки, а основным триггером роста были жалобы на действия мошенников. Количество жалоб по ипотечному и потребительскому кредитованию сократилось на 6,5 и 15,9% соответственно.
1 марта глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор работает над поправками в законодательство, предполагающими кратное повышение штрафов для банков за мисселинг (навязывание финансовых услуг).
В феврале ЦБ сообщал, что в 2023 г. получил 325 000 жалоб от потребителей финансовых услуг, что на 7,7% меньше общего числа жалоб за 2022 г. Массовые шаблонные претензии в прошлом году поступали от клиентов микрофинансовых организаций (МФО), которые доверились обещаниям о снижении задолженности.