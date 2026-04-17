Банк России незначительно понизил курс доллара на 18 апреля
Банк России понизил официальный курс доллара на 18 апреля на 0,03 руб. и установил его на уровне 76,05 руб.
Курс евро вырос 0,21 руб. и достиг 89,63 руб. Юань подешевел на 0,02 руб. до 11,15 руб.
Официальный курс доллара на 17 апреля составляет 76,09 руб., евро – 89,41 руб., юаня – 11,17 руб.
16 апреля министр экономического развития Максим Решетников отметил, что нынешняя экономическая модель с низким оттоком капитала предполагает в ближайшие годы более крепкий рубль, чем многим бы хотелось. По его словам, курс валюты, к которому в России привыкли и который хотели видеть экспортеры, во многом закладывался в финансовые модели и был функцией постоянного оттока капитала по разным каналам. Сейчас оттока капитала нет.