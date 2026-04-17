Банк России незначительно понизил курс доллара на 18 апреля

16 апреля министр экономического развития Максим Решетников отметил, что нынешняя экономическая модель с низким оттоком капитала предполагает в ближайшие годы более крепкий рубль, чем многим бы хотелось. По его словам, курс валюты, к которому в России привыкли и который хотели видеть экспортеры, во многом закладывался в финансовые модели и был функцией постоянного оттока капитала по разным каналам. Сейчас оттока капитала нет.