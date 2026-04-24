CBOM6,649-0,67%CNY Бирж.10,98-0,82%IMOEX2 736,95-1,25%RTSI1 141,57-2,15%RGBI119,89-0,75%RGBITR780,5-0,7%
Сбербанк снизит ставки по рыночной ипотеке с 27 апреля

Ведомости

Сбербанк с 27 апреля снизит ставки по рыночной ипотеке на 0,2–1 процентного пункта (п. п.), сообщили в кредитной организации. Изменения зависят от размера первоначального взноса.

Снижение составит 0,2 п. п. при взносе от 50,1% и выше и 1 п. п. – при взносе от 30,1% до 50%.

Минимальные ставки на платформе «Домклик» составят от 15,5% на первичное жилье, от 15,8% – на вторичное и от 17,2% – по программе строительства жилого дома. Все программы действуют без господдержки.

Кроме того, банк снизит ставки на 0,5 п. п. по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости». Ставка по рефинансированию потребительских кредитов также будет уменьшена – с 17,9% до 17,4%. Минимальная ставка по потребительским кредитам составит 18,4% годовых.

Решение принято на фоне смягчения денежно-кредитной политики. 24 апреля Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 14,5%. Это восьмое снижение подряд. Большинство аналитиков, опрошенных «Ведомостями», ожидали такого шага.

По прогнозу регулятора, инфляция в 2026 г. составит 4,5–5,5%, а во втором полугодии приблизится к целевому уровню около 4%. В 2027 г. и далее показатель будет удерживаться вблизи цели.

По прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция сократится до 4,5–5,5% в 2026 г. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии текущего года.

