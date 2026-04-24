Сбербанк снизит ставки по рыночной ипотеке с 27 апреля
Сбербанк с 27 апреля снизит ставки по рыночной ипотеке на 0,2–1 процентного пункта (п. п.), сообщили в кредитной организации. Изменения зависят от размера первоначального взноса.
Снижение составит 0,2 п. п. при взносе от 50,1% и выше и 1 п. п. – при взносе от 30,1% до 50%.
Минимальные ставки на платформе «Домклик» составят от 15,5% на первичное жилье, от 15,8% – на вторичное и от 17,2% – по программе строительства жилого дома. Все программы действуют без господдержки.
Кроме того, банк снизит ставки на 0,5 п. п. по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости». Ставка по рефинансированию потребительских кредитов также будет уменьшена – с 17,9% до 17,4%. Минимальная ставка по потребительским кредитам составит 18,4% годовых.
По прогнозу регулятора, инфляция в 2026 г. составит 4,5–5,5%, а во втором полугодии приблизится к целевому уровню около 4%. В 2027 г. и далее показатель будет удерживаться вблизи цели.
