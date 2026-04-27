ЦБ получил почти 70 000 жалоб на включение в список дроперов за I квартал
Банк России в I квартале получил около 70 000 обращений с просьбой исключить граждан из перечня дроперов. Об этом сообщил «Бизнес ФМ» директор департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров.
«Некоторые фактически понимают, что на них выводятся денежные средства, похищенные у граждан, но они могут быть вовлечены по незнанию», – пояснил он.
Уваров уточнил, что нередко речь идет о просьбах знакомых принять перевод. В то же время есть случаи осознанного участия в обналичивании, а также ситуации, когда человек лишь создает условия для операций, например продает банковскую карту или доступ к онлайн-банкингу. Отдельную категорию составляют пользователи криптовалют, которые легально совершают сделки, но получают оплату средствами, похищенными у третьих лиц.
По словам представителя ЦБ, действующее законодательство предполагает ограничения в отношении любого получателя украденных средств при наличии запроса от МВД. «Закон выстроен таким образом, что если человек получил похищенные денежные средства и по данному факту к нам пришел запрос из МВД, на него налагаются определенные ограничения», – подчеркнул Уваров. Он добавил, что быстрым способом снять ограничения остается возврат средств потерпевшему, тогда как альтернативой является обращение в правоохранительные органы и судебное разбирательство.
23 марта сообщалось, что Минфин предложил расширить контроль за переводами между физлицами с участием ФНС и Банка России. Инициатива направлена на выявление доходов, маскируемых под p2p-переводы. При этом Федеральная налоговая служба (ФНС) России опровергла «Ведомостям» информацию о том, что под усиленный налоговый контроль переводов между физическими лицами могут попасть до 10 млн граждан. Ранее такую оценку давали эксперты «Известий».