Как новый механизм проведения дискретных аукционов изменит торги

Как новый механизм проведения дискретных аукционов изменит торгиФондовый рынок станет стабильнее, а пик «разгонов» в Telegram-каналах останется позади
Московская биржа сообщила, что с 30 октября вводит новый порядок проведения дискретных аукционов по акциям и депозитарным распискам, не входящим в состав индекса Мосбиржи (IMOEX). Для ценных бумаг из состава бенчмарка порядок не изменится. Директор департамента рынка акций торговой площадки Борис Блохин в конце августа обещал журналистам, что доработает механизм для снижения дестабилизации в акциях второго и третьего эшелонов.
Новая мера действительно будет способствовать стабильности на фондовом рынке, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Она обезопасит неопытных инвесторов от сделок в инструменты с высокой волатильностью, говорит заместитель директора департамента торговых операций «Цифра брокер» Владимир Шумаков.
Дискретный аукцион применяется вместо обычного режима торгов, если цена акции растет от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут подряд (теперь 5). Во время дискретного аукциона участники торгов могут подавать заявки на покупку или продажу бумаг. Цена этих заявок будет учитываться при возобновлении торгов в обычном режиме.
В разработке обновленного механизма участвовал Банк России и участники рынка. Его целью является более оперативный перевод торгов в режим дискретного аукциона при наличии признаков дестабилизации цен торгуемых инструментов, поясняет торговая площадка. Зампредседателя ЦБ Филипп Габуния в начале сентября говорил, что регулятор и Мосбиржа будут работать над предотвращением практик геймификации ниш на российском фондовом рынке, где происходит разгон цен в акциях с небольшой ликвидностью.
Процесс проведения дискретных аукционов станет более динамичным, считает портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Дмитрий Скрябин, в частности, из-за существенного расширения времени их проведения – с 10:09 до 18:10 мск (в настоящий момент – с 10:14 до 16:40 мск). А также в период вечерней торговой сессии – с 19:14 до 23:20 мск. Сейчас в вечернее время они не проводятся. При этом количество дискретных аукционов, проводимых по каждой ценной бумаге, с 30 октября будет не ограничено. Пока что по одной бумаге может проводиться не более двух серий дискретных аукционов.
Оперативность реагирования на дестабилизацию цен может быть достигнута и за счет сокращения времени непрерывного отклонения цены (с 10 до 5 минут), говорит Скрябин. При этом порог в 20% он считает неким барьером, отражающим уже аномальное поведение цены, то есть дестабилизацию. Хотя теоретически он мог бы быть и ниже, например, 15%, допустил эксперт.
С ним не соглашается начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. На его взгляд, порог в 20% для низколиквидных акций выглядит прагматично, так как даже для индекса установлен параметр отклонения на уровне 15%.
Инвестиционный стратег «Алор брокер» Павел Веревкин считает решение ЦБ и Мосбиржи навести порядок в низколиквидных акциях верным, но несколько запоздалым. Он сетует на «разгоны» в телеграм-каналах и на то, что их организаторы уже сумели заработать за это время, чего не скажешь о всех участниках торгов. Веревкин не исключил, что пик «разгонов» уже позади, по крайней мере, до следующего цикла рынка и наплыва новых частных инвесторов.
Год назад ЦБ сообщал, что в телеграм-каналах, посвященных финансовой тематике, все чаще применяют схему по разгону акций под названием Pump&Dump. С помощью этой схемы ее организаторы могут заработать, но обычные участники могут понести убытки. Смысл схемы в том, чтобы сначала раскрутить какую-либо бумагу, разгоняя ее цену на бирже, а потом резко сбросить актив. Для этого в Telegram-каналах призывают действовать подписчиков-частных инвесторов сообща, чтобы «двинуть» цену.
По словам Веревкина, организаторы разгонов ничем кроме денег не рискуют – не повезет «разогнать» эту бумагу, возьмутся за другую и никакой ответственности за это не понесут. Пока нет настоящей борьбы с инсайдерской торговлей, принципиально ничего не изменится, утверждает эксперт «Алора». По его мнению, у нового механизма дискретных аукционов есть шанс стабилизировать волатильность во втором и третьем эшелонах. Во всяком случае, снизить частоту таких «разгонов».
С 5 июня торговая Мосбиржа начала проводить дискретные аукционы по всем торгуемым акциям и депозитарным распискам. До этого технология дискретных аукционов применялась только к ценным бумагам из базы расчета индекса Мосбиржи. В августе произошли массовые случаи дестабилизации цен на рынке акций. В связи с этим за первые две недели месяца было проведено 122 дискретных аукциона, тогда как в июле – всего 57. Случаи дестабилизации цен продолжились и в сентябре. 14 сентября Мосбиржа объявила о проведении более 70 дискретных аукционов из-за падения цен на акции десятков компаний более чем на 20%.