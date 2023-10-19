Как новый механизм проведения дискретных аукционов изменит торги

Процесс проведения дискретных аукционов станет более динамичным, считает портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Дмитрий Скрябин, в частности, из-за существенного расширения времени их проведения – с 10:09 до 18:10 мск (в настоящий момент – с 10:14 до 16:40 мск). А также в период вечерней торговой сессии – с 19:14 до 23:20 мск. Сейчас в вечернее время они не проводятся. При этом количество дискретных аукционов, проводимых по каждой ценной бумаге, с 30 октября будет не ограничено. Пока что по одной бумаге может проводиться не более двух серий дискретных аукционов.