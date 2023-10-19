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Инвестиции

Мосбиржа изменила правила дискретных аукционов по бумагам вне индекса

Ведомости

Московская биржа изменит правила проведения дискретных аукционов по акциям и депозитарным распискам компаний, которые не входят в состав ее ключевого индекса IMOEX. Новый порядок начнет действовать с 30 октября, сообщила пресс-служба торговой площадки.

Биржа разрешила проводить по каждой бумаге неограниченное количество дискретных аукционов. По действующим правилам их число не может превышать две серии. 

Время проведения таких торгов увеличится. С 30 октября они могут стартовать на основной сессии с 10:09 до 18:10 мск (сейчас – с 10:14 до 16:40). Мосбиржа также разрешит проводить дискретные аукционы на вечерней сессии. Для торгов определили время  с 19:14 до 23:20.

Еще одно изменение в правилах – сокращение времени непрерывного отклонения цены более чем на 20% от цены предыдущего торгового дня или аукциона. Мосбиржа уменьшила этот промежуток с 10 до пяти минут.

Торговая площадка не изменила состав сессии дискретных аукционов – по-прежнему, она будет состоять из трех аукционов по 10 минут. После 30 минут с начала аукциона торги акциями и расписками возобновятся в обычном режиме. 

Цену по итогам аукциона Мосбиржа будет рассчитывать по стандартному алгоритму. В него не входят особые условия, действующие для ценных бумаг из IMOEX – объем спроса и предложения, количество участников аукциона и спред.

Биржа подчеркнула в своем сообщении, что правила проведения дискретных аукционов для акций и расписок, входящих в ключевой индекс, не изменились.

Торговая площадка пояснила, что обновление механизма дикскретного аукциона входит в комплекс мер по борьбе с дестабилизациями и высокой волатильностью стоимости акций второго и третьего эшелонов. Новые правила Мосбиржа разработала совместно с Банком России и участниками рынка.

Меры против дестабилизации и волатильности биржа начала вводить 21 сентября. Первым шагом было ограничение на максимальное отклонение цен заявок на приобретение акций и депозитарных расписок российских эмитентов, включенных в третий уровень листинга. Верхний предел установили на уровне 22% от цены закрытия предыдущего торгового дня.

О планах по доработке механизма дискретных аукционов Мосбиржа объявила в конце лета. Директор департамента рынка акций площадки Борис Блохин объяснил, что механизм должен выполнять роль своеобразного «лежачего полицейского» на пути необоснованно сильного роста цен.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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