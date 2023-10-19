Мосбиржа изменила правила дискретных аукционов по бумагам вне индекса

Время проведения таких торгов увеличится. С 30 октября они могут стартовать на основной сессии с 10:09 до 18:10 мск (сейчас – с 10:14 до 16:40). Мосбиржа также разрешит проводить дискретные аукционы на вечерней сессии. Для торгов определили время с 19:14 до 23:20.