Мосбиржа изменила правила дискретных аукционов по бумагам вне индекса
Московская биржа изменит правила проведения дискретных аукционов по акциям и депозитарным распискам компаний, которые не входят в состав ее ключевого индекса IMOEX. Новый порядок начнет действовать с 30 октября, сообщила пресс-служба торговой площадки.
Биржа разрешила проводить по каждой бумаге неограниченное количество дискретных аукционов. По действующим правилам их число не может превышать две серии.
Время проведения таких торгов увеличится. С 30 октября они могут стартовать на основной сессии с 10:09 до 18:10 мск (сейчас – с 10:14 до 16:40). Мосбиржа также разрешит проводить дискретные аукционы на вечерней сессии. Для торгов определили время с 19:14 до 23:20.
Еще одно изменение в правилах – сокращение времени непрерывного отклонения цены более чем на 20% от цены предыдущего торгового дня или аукциона. Мосбиржа уменьшила этот промежуток с 10 до пяти минут.
Торговая площадка не изменила состав сессии дискретных аукционов – по-прежнему, она будет состоять из трех аукционов по 10 минут. После 30 минут с начала аукциона торги акциями и расписками возобновятся в обычном режиме.
Цену по итогам аукциона Мосбиржа будет рассчитывать по стандартному алгоритму. В него не входят особые условия, действующие для ценных бумаг из IMOEX – объем спроса и предложения, количество участников аукциона и спред.
Биржа подчеркнула в своем сообщении, что правила проведения дискретных аукционов для акций и расписок, входящих в ключевой индекс, не изменились.
Торговая площадка пояснила, что обновление механизма дикскретного аукциона входит в комплекс мер по борьбе с дестабилизациями и высокой волатильностью стоимости акций второго и третьего эшелонов. Новые правила Мосбиржа разработала совместно с Банком России и участниками рынка.
Меры против дестабилизации и волатильности биржа начала вводить 21 сентября. Первым шагом было ограничение на максимальное отклонение цен заявок на приобретение акций и депозитарных расписок российских эмитентов, включенных в третий уровень листинга. Верхний предел установили на уровне 22% от цены закрытия предыдущего торгового дня.
О планах по доработке механизма дискретных аукционов Мосбиржа объявила в конце лета. Директор департамента рынка акций площадки Борис Блохин объяснил, что механизм должен выполнять роль своеобразного «лежачего полицейского» на пути необоснованно сильного роста цен.