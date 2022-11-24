ЦБ обвинил Telegram-каналы в манипулировании рынком

ЦБ обвинил Telegram-каналы в манипулировании рынкомСтоимость акций «Саратовэнерго» разгонялась методом pump and dump
Банк России в ходе мониторинга биржевых торгов все чаще выявляет публикации в социальных сетях и мессенджерах, связанные с манипулированием рынком ценных бумаг методом pump and dump, сообщил регулятор.
Обычно при использовании pump and dump организатор схемы убеждает инвесторов приобретать ценные бумаги конкретного эмитента. Когда стоимость акций вырастает, организатор схемы без предупреждения продает бумаги эмитента из своего портфеля. В итоге манипулятор получает доход с разницы купли/продажи бумаги, а остальные инвесторы остаются с подешевевшей бумагой. Как правило, метод работает с низколиквидными бумагами третьего эшелона – для их «разгона» требуется гораздо меньше денег.
Подобные манипуляции проводились с акциями ПАО «Саратовэнерго» 6 и 7 апреля прошлого года, выявил ЦБ. В апреле 2021 г. ЦБ обнаружил серию постов в Telegram-канале «PInvest Group Chat», где частных инвесторов побуждали к согласованному совершению сделок на рынке. Организаторы схемы публиковали инструкции — указывали финансовый инструмент, время начала его покупки и целевую цену, по достижении которой нужно его продавать.
ЦБ сначала заблокировал счета девяти физлиц, которые существенно разгоняли стоимость акций «Саратовэнерго» и зарабатывали на этом. Операции с бумагами компании по брокерским счетам этих девяти человек привели к существенным отклонениям объема торгов. Остальные участники схемы получили от операций убыток или незначительную прибыль.
Брокеры, у которых обслуживались недобросовестный трейдеры, получили от регулятора предписания о приостановлении операций на бирже по их поручениям, поданным через интернет. Инвесторы получили от регулятора предупреждения о недопущении аналогичных нарушений в будущем.
Telegram – не место для инвестирования
Схема pump and dump существует давно, но в последнее время ЦБ обращает на нее больше внимания из-за роста и развития социальных сетей, в особенности каналов в Telegram, рассказал «Ведомостям» директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. У канала, в котором раскручивается схема, могут быть сотни тысяч подписчиков, продолжает он: в ней будет участвовать 1,5-2% подписчиков, но и такого количества достаточно, чтобы организаторы могли заработать. Инвесторы, которые даже не понимают, с чем связываются, по его словам, становятся жертвами. «Pump and dump приводит к убыткам частных инвесторов, в итоге финансовый рынок для них – не место для инвестирования, а игровая площадка с гарантированным проигрышем», – резюмировал он.
Помимо прямого призыва к реализации стратегии pump and dump существует и вторая вариация схемы — подписчикам продают инвестидеи, говорится на сайте ЦБ. Публикации размещаются в «бесплатной» части канала, что побуждает подписчиков без «платного доступа» совершать однонаправленные операции на организованных торгах. Это формирует конъюнктуру рынка, которая дает возможность заработать платным подписчикам, акцентирует ЦБ.
Часто сообщения в telegram-каналах преподносятся как аналитика в отношении определенного эмитента или прогноз будущей стоимости ценной бумаги, объясняется в сообщении ЦБ. Организаторы схемы смешивают достоверные сведения c некорректной, неполной информацией и неподтвержденными фактами, что вводит подписчиков в заблуждение. Часто в ход идут маркетинговые стратегии — визуальные эффекты и другие инструменты структурирования текста, приводит пример регулятор.
Перед публикацией в отношении определенного эмитента нередко заметен рост объемов торгов по его акциям, вызванный торговой активностью организаторов pump and pump. При этом авторы Telegram-каналов могут публиковать сообщения относительно эмитента в течение нескольких дней, поддерживая интерес к бумагам в необходимом для организаторов направлении — как негативном, так и позитивном. После появления ажиотажа на покупку/продажу со стороны подписчиков организаторы схемы совершают сделки для извлечения прибыли на краткосрочном ценовом движении. Участие в схемах может квалифицироваться как манипулирование рынком, акцентирует ЦБ.
За манипулирование рынком введена ответственность, вплоть до уголовной, которая действует с 2010 г.. Максимальное наказание по ст. 185.3 – лишение свободы на срок до семи лет с выплатой штрафа и лишением права занимать определенные должности. Минимальное наказание за манипулирование рынком, это штраф от 300 000 до 500 000 руб. (или в размере доходов виновного субъекта на период от 1 до 3 лет).