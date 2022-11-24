ЦБ обвинил Telegram-каналы в манипулировании рынком

Схема pump and dump существует давно, но в последнее время ЦБ обращает на нее больше внимания из-за роста и развития социальных сетей, в особенности каналов в Telegram, рассказал «Ведомостям» директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. У канала, в котором раскручивается схема, могут быть сотни тысяч подписчиков, продолжает он: в ней будет участвовать 1,5-2% подписчиков, но и такого количества достаточно, чтобы организаторы могли заработать. Инвесторы, которые даже не понимают, с чем связываются, по его словам, становятся жертвами. «Pump and dump приводит к убыткам частных инвесторов, в итоге финансовый рынок для них – не место для инвестирования, а игровая площадка с гарантированным проигрышем», – резюмировал он.