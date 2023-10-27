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Покупать ли бумаги великолепной семерки бигтехов США после их падения

Акции Alphabet, Amazon и других американских техногигантов упали на плохой отчетности
Инга Сангалова
JAKUB PORZYCKI / NurPhoto via AFP

Акции Alphabet, материнской компании Google, показали самое сильное дневное падение за последние три года после выхода превзошедшего ожидания отчета. 25 октября котировки снизились на 9,6% до $125,61 для акций класса А и до $126,67 для бумаг класса C. Это лишило компанию $166 млрд капитализации и спровоцировало падение бумаг других бигтехов. Индексы S&P 500 и NASDAQ Composite на этом фоне потеряли 1,4 и 2,4% соответственно. Инвесторам уже недостаточно видеть в отчетах техногигантов рост прибыли и выручки с превышением прогнозов – они ищут доказательств того, что инвестиции бигтехов в искусственный интеллект (ИИ) помогают развивать их основной бизнес, говорят аналитики.

Падение акций Alphabet послужило триггером для снижения других американских техногигантов: бумаги Amazon подешевели на 5,6%, Nvidia – на 4,3%, Tesla – на 1,9%, Apple – на 1,3%, Meta (признана экстремистской и запрещена на территории России) – на 4,2%. Из великолепной семерки бигтехов только Microsoft завершила торги ростом – на 3,9% до $340,67. В результате индекс NASDAQ Composite упал на 2,4% до 12922,216 пункта, как минимум на 10% с предыдущего пика в середине июля. Индекс S&P 500 опустился до 4186,77 пункта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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