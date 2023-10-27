Покупать ли бумаги великолепной семерки бигтехов США после их падения

Акции Alphabet, материнской компании Google, показали самое сильное дневное падение за последние три года после выхода превзошедшего ожидания отчета. 25 октября котировки снизились на 9,6% до $125,61 для акций класса А и до $126,67 для бумаг класса C. Это лишило компанию $166 млрд капитализации и спровоцировало падение бумаг других бигтехов. Индексы S&P 500 и NASDAQ Composite на этом фоне потеряли 1,4 и 2,4% соответственно. Инвесторам уже недостаточно видеть в отчетах техногигантов рост прибыли и выручки с превышением прогнозов – они ищут доказательств того, что инвестиции бигтехов в искусственный интеллект (ИИ) помогают развивать их основной бизнес, говорят аналитики.