Покупать ли бумаги великолепной семерки бигтехов США после их падения

Покупать ли бумаги великолепной семерки бигтехов США после их паденияАкции Alphabet, Amazon и других американских техногигантов упали на плохой отчетности
Акции Alphabet, материнской компании Google, показали самое сильное дневное падение за последние три года после выхода превзошедшего ожидания отчета. 25 октября котировки снизились на 9,6% до $125,61 для акций класса А и до $126,67 для бумаг класса C. Это лишило компанию $166 млрд капитализации и спровоцировало падение бумаг других бигтехов. Индексы S&P 500 и NASDAQ Composite на этом фоне потеряли 1,4 и 2,4% соответственно. Инвесторам уже недостаточно видеть в отчетах техногигантов рост прибыли и выручки с превышением прогнозов – они ищут доказательств того, что инвестиции бигтехов в искусственный интеллект (ИИ) помогают развивать их основной бизнес, говорят аналитики.
Падение акций Alphabet послужило триггером для снижения других американских техногигантов: бумаги Amazon подешевели на 5,6%, Nvidia – на 4,3%, Tesla – на 1,9%, Apple – на 1,3%, Meta (признана экстремистской и запрещена на территории России) – на 4,2%. Из великолепной семерки бигтехов только Microsoft завершила торги ростом – на 3,9% до $340,67. В результате индекс NASDAQ Composite упал на 2,4% до 12922,216 пункта, как минимум на 10% с предыдущего пика в середине июля. Индекс S&P 500 опустился до 4186,77 пункта.