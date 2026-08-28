Утренний звон по рынку акций 28 августа

«Фикс Прайс» также опубликовала отчетность по МСФО за первое полугодие. I квартал для компании был сложным – чистая прибыль упала на 89,6% до 176 млн руб. Однако во II квартале произошло мощное восстановление: чистая прибыль взлетела до 2,6 млрд руб. (+15,7% в годовом выражении), темпы роста выручки ускорились до 6,9%, а LFL-продажи вернулись в положительную зону (+3,7%). Это полностью переломило ситуацию за полугодие, хотя итоговая чистая прибыль все еще осталась на 30% ниже прошлогодней.