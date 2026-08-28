Утренний звон по рынку акций 28 августа

Утренний звон по рынку акций 28 августаНа бирже наступает «день корпоративной отчетности»
Российский рынок акций утром в пятницу умеренно растет. По состоянию на 10:00 мск индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,85% и составил 2111,14. Индекс РТС вырос на 0,85% и составил 773,73.
Базовый сценарий на сегодня – сохранение выраженных внутридневных колебаний цен и консолидация индекса в диапазоне 2050–2150 пунктов.
Геополитика дает новые надежды
В четверг рынок акций продемонстрировал волатильную, но в итоге положительную динамику, отыграв утреннее падение. Индекс Мосбиржи вырос на 1,1%, закрывшись на отметке 2093,4 пункта.
День начался с коррекции вниз, и утром индекс опускался ниже 2055 пунктов, обновляя минимумы за неделю. К середине торговой сессии настроения на рынке изменились, что привело к уверенному отскоку индекса.
Ключевыми драйверами роста стали геополитика и нефть. Появились сообщения о возможной трехсторонней встрече России, Украины и США уже в сентябре, и хотя Кремль официально не подтвердил эти сроки, сам факт появления таких сигналов был воспринят рынком позитивно.
При этом котировки Brent развернулись вверх и поднялись к отметке $89 за барр., вернув поддержку нефтяным и другим сырьевым акциям. В итоге индекс Мосбиржи смог вернуться к психологически важному рубежу в 2100 пунктов, хотя и не сумел закрепиться выше него.
В лидерах роста среди относительно ликвидных бумаг были
обыкновенные акции «Татнефти» – 543,5 руб. (+4,74%),
«Северсталь» – 607 руб. (+4,05%),
ММК – 20,51 руб. (+3,8%),
«Лукойл» – 4300,5 руб. (+3,33%),
«Газпром» – 84,99 руб. (+3,22%).
В аутсайдерах оказались
Ozon – 2179,5 руб. (-1,45%),
«Магнит» – 1461,5 руб. (-1,42%),
«Алроса» – 18,37 (-0,49%).
Woosh: от экстенсивной модели роста к интенсивной
Whoosh опубликовала финансовые результаты по МСФО за первое полугодие. Отчетность демонстрирует эффективную реализацию стратегии операционной эффективности: компания значительно нарастила EBITDA и сократила чистый убыток на фоне умеренного роста выручки.
Аналитики оценили отчетность в позитивном ключе. Компания успешно переходит от экстенсивной модели роста (наращивание парка) к интенсивной (повышение эффективности существующего). Результаты программы операционной эффективности уже дают измеримый финансовый эффект – EBITDA выросла на 43% при росте выручки на 4%.
Ключевой позитивный сигнал – подтверждение годового прогноза по EBITDA на уровне 4,5 млрд руб. Для его выполнения во втором полугодии компания должна заработать около 3,06 млрд руб. EBITDA (против 1,44 млрд в первом), что выглядит амбициозно, но достижимо.
Для акционеров ключевой вопрос – сможет ли компания выйти на положительную чистую прибыль по итогам года. При подтверждении EBITDA на уровне 4,5 млрд руб. и сохранении дисциплины расходов это становится реальной перспективой, что станет важным катализатором для переоценки бумаг.
«Фикс Прайс»: впечатляющее восстановление
«Фикс Прайс» также опубликовала отчетность по МСФО за первое полугодие. I квартал для компании был сложным – чистая прибыль упала на 89,6% до 176 млн руб. Однако во II квартале произошло мощное восстановление: чистая прибыль взлетела до 2,6 млрд руб. (+15,7% в годовом выражении), темпы роста выручки ускорились до 6,9%, а LFL-продажи вернулись в положительную зону (+3,7%). Это полностью переломило ситуацию за полугодие, хотя итоговая чистая прибыль все еще осталась на 30% ниже прошлогодней.
Ключевым драйвером восстановления, по оценкам аналитиков, стало эффективное управление ассортиментом, позволившее нарастить валовую маржу до 32,8% и ускорить темпы роста выручки до 6,9%.
Главный вызов – опережающий рост операционных расходов. Если компании не удастся замедлить рост SG&A (коммерческие, общие и административные расходы) во втором полугодии, давление на чистую прибыль сохранится, даже несмотря на улучшение маржи.
Годовой прогноз по чистой прибыли компания пока не раскрыла, но для достижения положительной годовой динамики в последние шесть месяцев года потребуется заработать не менее 3,5-4 млрд руб. чистой прибыли против 1,8 млрд руб. за аналогичный период 2025 г.
Что день грядущий нам готовит?
Рынок продолжает находиться в сильной зависимости от новостного фона, и любое значимое заявление может перевесить технические факторы.
На стороне позитива новые геополитические сигналы, которые, правда, пока что никак не коррелируют с реальностью, а также сочетание дешевеющего рубля и дорожающей нефти: Эта комбинация позитивна для выручки компаний-экспортеров, составляющих основу индекса.
Однако фундаментально поводов для уверенного роста рынка нет, поскольку геополитическая нестабильность остается доминирующим фактором, формирующим конъюнктуру торгов. К тому же технически индекс топчется ниже сильной зоны сопротивления в районе 2114–2164 пунктов – здесь находится крупнейшая «полка объемов» за несколько месяцев. В пятницу это может спровоцировать очередную фиксацию прибыли и откат цен.
Сегодня на рынке будет «день корпоративной отчетности». Финансовые результаты по МСФО за первое полугодие опубликуют ВТБ, «Аэрофлот», «Совкомфлот», «Инарктика», «Артген», «МД Медикал Груп», «Ленэнерго», «ЭсЭфАй», МГКЛ, «Самолет», «Русгидро», «Русагро», «ИВА» и др.