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«Мегафон» выплатит 6,46 рубля дивидендов на акцию за I квартал 2025 года

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Совет директоров ПАО «Мегафон» рекомендовал внеочередному собранию акционеров утвердить выплату дивидендов за I квартал 2025 г. в размере 6,46 руб. на акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

Общая сумма, которая может быть направлена на эти выплаты, составит 4 млрд руб. Датой закрытия реестра для получения дивидендов предлагается установить 7 июля 2025 г.

Внеочередное собрание акционеров пройдет 25 июня в заочной форме. Участвовать в нем смогут акционеры, зарегистрированные в реестре на 2 июня.

Ранее, в апреле, акционеры компании утвердили дивиденды по итогам 2024 г. в размере 25,33 руб. на акцию, что в сумме составило 15,7 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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