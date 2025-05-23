«Мегафон» выплатит 6,46 рубля дивидендов на акцию за I квартал 2025 года
Совет директоров ПАО «Мегафон» рекомендовал внеочередному собранию акционеров утвердить выплату дивидендов за I квартал 2025 г. в размере 6,46 руб. на акцию. Об этом говорится в сообщении компании.
Общая сумма, которая может быть направлена на эти выплаты, составит 4 млрд руб. Датой закрытия реестра для получения дивидендов предлагается установить 7 июля 2025 г.
Внеочередное собрание акционеров пройдет 25 июня в заочной форме. Участвовать в нем смогут акционеры, зарегистрированные в реестре на 2 июня.
Ранее, в апреле, акционеры компании утвердили дивиденды по итогам 2024 г. в размере 25,33 руб. на акцию, что в сумме составило 15,7 млрд руб.