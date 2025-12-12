Индекс Мосбиржи вырос на 0,4%
Рынок акций в начале торгов основной сессии на Московской бирже продемонстрировал рост. По состоянию на 10:01 мск индекс IMOEX2 увеличился на 0,4% и достиг 2760,82 пункта, индекс РТС также возрос на 0,4% до 1096,2 пункта.
Подорожали акции ПИК (+2,6%), ПАО «Полюс» (+1%), АФК «Система» (+0,9%), МКПАО «Хэдхантер» (+0,9%), «Лукойла» (+0,8%), «Алроса» (+0,7%), «Газпрома» (+0,5%), «Интер РАО» (+0,5%), «Т-Технологий» (+0,5%). Подешевели бумаги «ММК» (-0,5%), МКПАО «ВК» (-0,3%).
12 декабря на старте торгов утренней сессии индекс Мосбиржи вырос на 0,4% пункта и достиг 2759,22 пункта.
В этот же день президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон находится на этапе, близком к достижению мирного соглашения с участием России и Украины. Он уточнил, что первоначальный план по урегулированию конфликта был скорректирован и теперь состоит из нескольких «разных частей».
11 декабря по итогов торгов основной сессии индекс Мосбиржи увеличился на 1,04% до 2749 пункта, индекс РТС сократился на 0,80% и составил 1091 пункта. Лидерами роста среди «голубых фишек» стали ПАО «Полюс» (+2,73%), «Лукойл» (+2,42%), «Новатэк» (+2,04%), Мосбиржа (+1,63%), X5 (+1,59%). Подешевели акции «Сбербанка» (-0,18%).