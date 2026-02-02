В ВТБ и НИУ ВШЭ указали на потенциал роста фондового рынка
Более 60% респондентов выразили мнение, что фондовый рынок может расти без притока западного капитала. Половина опрошенных оптимистично смотрят на перспективы его развития. Среди основных факторов, сдерживающих развитие рынка, они перечислили неопределенность правоприменительной практики и сохраняющиеся геополитические риски.
Участники опроса считают, что рынку нужен новый стимул для роста. Около 70% директоров, признающих его потенциал, указали, что его реализация возможна при улучшении делового климата и укреплении защиты прав инвесторов. Проявления правовой неопределенности вынуждают инвесторов закладывать повышенные риск-премии в оценку финансовых активов, что отражается на капитализации публичных компаний. Респонденты добавили, что предсказуемость регулирования и защита прав собственности имеют большее значение для развития рынка, чем географическое происхождение инвестиционного капитала.
В оценке работоспособности публичного рынка акций опрошенные разделились почти поровну. Больше всего «скептиков» фиксируется в машиностроении и ИТ-секторе. Говоря об активном управлении стоимостью компаний, большинство сторонников этой позиции представлены в металлургии, нефтегазовом секторе, строительстве и недвижимости, химической промышленности и электроэнергетике. Указанные отрасли обладают наибольшим опытом публичных размещений и лучше осознают роль системной работы с ожиданиями инвесторов.
Отдельный блок исследования посвящен стратегиям обратного выкупа акций. У респондентов, которые сдержанно оценили перспективы фондового рынка, позиции разделились. Половина считают целесообразным выкуп бумаг на баланс компании, остальные – на уровне мажоритарных акционеров, вплоть до делистинга.
Согласно стратегии УК «Альфа-капитал», у российской экономики есть ресурсы для роста в 2026 г. Но выход на устойчивую траекторию требует охлаждения и адаптации структуры рынка труда к новым условиям, очистки рынка от наименее эффективных компаний и планомерного сокращения избыточного экспорта. «Финам» ожидает роста экономики ниже долгосрочного тренда, на уровне 1–1,2%, писали «Ведомости. Аналитика» 20 января.