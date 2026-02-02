В ВТБ и НИУ ВШЭ указали на потенциал роста фондового рынка

Участники опроса считают, что рынку нужен новый стимул для роста. Около 70% директоров, признающих его потенциал, указали, что его реализация возможна при улучшении делового климата и укреплении защиты прав инвесторов. Проявления правовой неопределенности вынуждают инвесторов закладывать повышенные риск-премии в оценку финансовых активов, что отражается на капитализации публичных компаний. Респонденты добавили, что предсказуемость регулирования и защита прав собственности имеют большее значение для развития рынка, чем географическое происхождение инвестиционного капитала.