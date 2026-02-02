Газета
Главная / Инвестиции /

Европейские цены на газ резко снизились 2 февраля

Ведомости

Европейские цены на газ упали почти на 13% на торгах на 2 февраля. Это следует из данных на площадке ICE Futures.

На 18:28 мск мартовские фьючерсы на природный газ снизились до 34,3 евро за МВтч (-12,7%).

В середине января цены на газ в Европе росли на 8,5%. По данным Gas Infrastructure Europe на 16 января, страны Европы установили рекорд суточного импорта сжиженного природного газа (СПГ) на фоне похолодания.

Российский «Газпром» за два дня до этого объявил, что запасы газа в европейских подземных хранилищах «стремятся к историческому минимуму». По данным компании, 12 января уровень заполненности ПХГ Европы упал до 53%.

2 февраля Bloomberg писал, что фьючерсы на природный газ в США резко упали на фоне теплой погоды. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), в значительной части страны ожидаются температуры выше нормы. «Это, вероятно, снизит спрос на природный газ, используемый для отопления и выработки электроэнергии», – указывало агентство.

