Европейские цены на газ резко снизились 2 февраля

2 февраля Bloomberg писал, что фьючерсы на природный газ в США резко упали на фоне теплой погоды. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), в значительной части страны ожидаются температуры выше нормы. «Это, вероятно, снизит спрос на природный газ, используемый для отопления и выработки электроэнергии», – указывало агентство.