Европейские цены на газ резко снизились 2 февраля
Европейские цены на газ упали почти на 13% на торгах на 2 февраля. Это следует из данных на площадке ICE Futures.
На 18:28 мск мартовские фьючерсы на природный газ снизились до 34,3 евро за МВтч (-12,7%).
В середине января цены на газ в Европе росли на 8,5%. По данным Gas Infrastructure Europe на 16 января, страны Европы установили рекорд суточного импорта сжиженного природного газа (СПГ) на фоне похолодания.
2 февраля Bloomberg писал, что фьючерсы на природный газ в США резко упали на фоне теплой погоды. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), в значительной части страны ожидаются температуры выше нормы. «Это, вероятно, снизит спрос на природный газ, используемый для отопления и выработки электроэнергии», – указывало агентство.