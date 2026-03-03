«Сберинвестиции» допустили рост цены на нефть выше $100 за баррель из-за Ирана

Старший аналитик по рынку акций Денис Иконников допустил, что в краткосрочном периоде стоимость золота может уйти в диапазон $5400–5600 за унцию. За ней последуют цены на другие драгметаллы. Если конфликт затянется, это приведет к ускорению инфляции в США. За ней последует жесткая риторика ФРС, и цены на золото могут оказаться под давлением. По прогнозу «Сберинвестиций», цены на алюминий тоже могут вырасти, поскольку на страны Персидского залива приходится около 9% производства металла.