«Сберинвестиции» допустили рост цены на нефть выше $100 за баррель из-за Ирана
Если поток через Ормузский пролив остановится, котировки нефти могут подняться выше $100 за баррель. Такое мнение выразили «Ведомостям» эксперты «Сберинвестиций».
Через пролив проходит 20 млн барр. нефти в сутки, что составляет около 20% мирового рынка. Эксперты считают, что мировой рынок не сможет позволить себе длительное отсутствие таких объемов нефти и мировых мощностей не хватит для замещения. Цены на природный газ могут отреагировать еще сильнее, поскольку Катар, основной экспортер сжиженного природного газа (СПГ) в мире, тоже втянут в конфликт. Ситуация усугубляется высоким спросом на газ в Европе.
Старший аналитик по рынку акций Денис Иконников допустил, что в краткосрочном периоде стоимость золота может уйти в диапазон $5400–5600 за унцию. За ней последуют цены на другие драгметаллы. Если конфликт затянется, это приведет к ускорению инфляции в США. За ней последует жесткая риторика ФРС, и цены на золото могут оказаться под давлением. По прогнозу «Сберинвестиций», цены на алюминий тоже могут вырасти, поскольку на страны Персидского залива приходится около 9% производства металла.
Иконников отметил, что для российского экспорта ситуация может быть позитивна в связи с потенциальным замещением ближневосточных поставщиков в Индии и Китае. Если конфликт в Иране продолжится, дисконт российской нефти марки Urals может снизится активнее. Для смягчения шока на нефтяном рынке также могут ослабить санкции на нефть из России. Эти факторы позитивны для нефтегазового сектора страны.
28 февраля Израиль и США ударили по Ирану. Тегеран в ответ атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке и Тель-Авив. После эскалации конфликта движение нефтяных танкеров в Ормузском проливе, соединяющем Персидский залив с Оманским заливом Индийского океана, резко снизилось. По подсчетам «Ведомостей», всего возле пролива стоят на рейде или движутся, не заходя в пролив, более 250 судов, которые перевозят нефть, нефтепродукты и СПГ. По мнению опрошенных экспертов, на этом фоне цена нефти в ближайшие дни может превысить $80–100/барр.
2 марта Ормузский пролив был закрыт. Советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ибрахим Джабари объявил, что любое судно, которое предпримет попытку там пройти, будет сожжено.