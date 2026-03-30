Главная / Инвестиции /

Фонд наследников Кенина получил 27,66% акций «Самолета»

Ведомости

Фонд «Горизонт», который создали наследники совладельца девелоперской компании «Самолет» Михаила Кенина, получил право распоряжаться долей в размере 27,66% компании.

10 августа 2025 г. Кенин умер в возрасте 56 лет. В 2012 г. он основал «Самолет девелопмент» вместе с Игорем Евтушевским. Был мажоритарным акционером компании и председателем совета директоров.

В ноябре 2024 г. Forbes со ссылкой на источники писал, что Кенин, владея 31,6% в «Самолете», искал покупателя на свою долю в группе. В девелопере назвали информацию слухами.

26 февраля 2026 г. «Самолет» объявил, что акции девелопера, ранее принадлежавшие Кенину, перешли к его законным наследникам. Бумаги принадлежат семье в рамках долгосрочной стратегии, основанной на существенном потенциале роста оценки компании. Уточнялось, что продажа акций не планируется.

«Самолет» – один из крупнейших девелоперов жилья в России. Земельный банк компании составляет 46,5 млн кв. м. Она имеет представительства в порядка 300 российских городов и в странах СНГ.

