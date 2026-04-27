«ВТБ мои инвестиции» сделали вывод средств с брокерских счетов круглосуточным

16 апреля «ВТБ мои инвестиции» сообщили, что обороты клиентов брокера на срочном рынке в январе – марте 2026 г. выросли на 66% в годовом выражении. Март стал рекордным месяцем по объему сделок с фьючерсами и опционами за полгода. Общий рост оборотов I квартала этого года к IV кварталу 2025 г. составил 7,5%. Сделки с фьючерсами и опционами в брокере с начала года совершили более 24 000 клиентов. Это на 10% больше, чем кварталом ранее.